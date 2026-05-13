Глава ВОЗ призвал весь мир готовиться к новым случаям хантавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус призвал страны мира усилить готовность к возможным новым случаям хантавірусу на фоне вспышки, зафиксированной на борту круизного судна MV Hondius.

Об этом пишет The Guardian.

Глава ВОЗ отметил, что за последние недели в ряде стран уже фиксировались новые случаи заражения, поэтому системам здравоохранения необходимо усилить эпиднадзор и подготовку к возможному дальнейшему распространению вируса.

Он подчеркнул, что на данный момент нет оснований говорить о глобальной угрозе уровня пандемии COVID-19, однако ситуация требует повышенной готовности и внимания со стороны правительств и медицинских служб.

«На данный момент нет признаков того, что мы наблюдаем начало более масштабной вспышки. Но ситуация может измениться, и с учётом длительного инкубационного периода вируса вполне возможно, что в ближайшие недели мы увидим больше случаев», – заявил Тедрос Аданом Гебреесус.

Как известно, вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. После выявления первых случаев и ухудшения ситуации судно стало эпицентром инфекции, а власти были вынуждены организовать масштабную эвакуацию пассажиров и экипажа.

По данным ВОЗ, подтверждено как минимум девять случаев заражения вирусом, включая пассажиров, которых эвакуировали с судна. Среди них – гражданка Франции и гражданин США, которые были госпитализированы после тестирования.

В Париже сообщили о критическом состоянии 65-летней французской пациентки, которую перевели в отделение интенсивной терапии. Врачи отмечают, что у неё самая тяжёлая форма кардиопульмонального поражения, и для поддержания жизни применяются аппарат искусственной вентиляции лёгких и экстракорпоральная поддержка кровообращения.

В то же время в Испании подтвердили ещё один случай среди эвакуированных граждан: один из 14 пассажиров, помещённых на карантин в военный госпиталь в Мадриде, дал положительный тест на хантавирус. Медики сообщают, что его состояние остаётся стабильным и без признаков резкого ухудшения.

ВОЗ подчёркивает, что страны, принявшие эвакуированных, должны обеспечить длительное медицинское наблюдение, изоляцию контактных лиц и соблюдение карантинных протоколов как минимум в течение 42 дней.

Напомним, круїзний лайнер, на якому зафіксували спалах хантавірусу, утром 10 мая прибыл в порт испанского Тенерифе (Канарские острова) для эвакуации пассажиров и части экипажа.

Как известно, медицинские службы в нескольких странах відстежують десятки пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, которые разъехались по миру ещё до того, как на борту подтвердили вспышку хантавируса.

Накануне глава ВОЗ заверил власти Тенерифе, что хантавірус «не є черговим COVID-19». А в Центре общественного здоровья сообщили, что в Україні щороку реєструють десятки випадків заражения хантавирусной инфекцией. В то же время специалисты отмечают, что вирус передаётся преимущественно от грызунов к человеку.

Вакцины и эффективного лечения против хантавируса досі не існує. Исследования этой инфекции годами сталкиваются с недостаточным финансированием.

