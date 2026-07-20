Сырский о Федорове: было неожиданностью узнать, что у нас с ним конфликт

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал заявления о своем возможном конфликте с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. По его словам, он воспринимал их отношения исключительно как рабочие.

Об этом главком написал в статье, опубликованной порталом Militarnyi.

16 июля 2026, 15:41 Трещина в оборонной вертикали: чем грозит противостояние Сырского и Федорова Михаил Федоров и Александр Сырский не нашли между собой общего языка, что привело к кризисной ситуации.

«Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Так и должно быть между двумя институтами во время большой войны», – отметил Сырский.

Он публично извинился перед Федоровым за то, что мог оскорбить его чрезмерной жесткостью, и призвал сосредоточиться «не на личном, а на глобальном» – на победе Украины.

Сырский подчеркнул, что между министерством обороны и Генштабом существует четкое распределение полномочий. Министерство отвечает за обеспечение армии, оборонные закупки и формирование политики, в то время как Генштаб занимается планированием операций и ведением боевых действий.

Сырский также отверг упреки в отсутствии стратегии, отметив, что она не может быть предметом публичной дискуссии.

Отдельное внимание главком уделил теме беспилотников. Он назвал безосновательными утверждения о том, что выступает против развития дронов, заявив, что именно по его инициативе были созданы Силы беспилотных систем как отдельный род войск, а кандидатуру Роберта «Мадяра» Бровди на должность командующего он лично предложил президенту.

При этом главнокомандующий подчеркнул, что ни одна современная армия не может полагаться исключительно на беспилотники. По его словам, эффективность дронов обеспечивается только в сочетании с артиллерией, системами ПВО, средствами РЭБ, инженерными подразделениями и другими видами вооружения, поэтому закупки должны охватывать весь спектр потребностей войска, а «не только то, что сейчас в тренде».

«Мы не сражаемся с условной маленькой страной. Против нас – превосходящий во всем враг, воюющий в том числе и артиллерией, и авиацией, и пехотой. Я не могу через два месяца перевести миллионную армию «на дроны» и сказать: теперь воюем так. Кроме того, это очевидная авантюра, любой эксперимент такого масштаба оплачивается нашими землями и нашими людьми», – указал он.

Напомним, 15 июля уже бывший глава Минобороны Михаил Федоров сообщил о своей отставке. По информации нардепов, перед эти президент Владимир Зеленский на собрании фракции «Слуга народа» заявил, что Федоров покинет должность, поскольку он «провалил реформу ТЦК».

Сам Федоров после увольнения заявил, что для победы в войне необходимы «кардинальные кадровые решения», в частности смена Главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

С тех пор в Киеве и ряде других городов Украины проходят акции протеста из-за отставки Федорова. Участники митингов требуют вернуть его на должность, а также призывают к отставке Александра Сырского.

По данным СМИ, Зеленский готов уволить Сырского, если найдет ему достойную замену. Вместе с тем, 20 июля Генеральный штаб опроверг информацию о возможном увольнении Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

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