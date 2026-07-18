Зеленский готов уволить Сырского, если найдет ему достойную замену – FT

Политика
Читати українською
Зеленский может уволить Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, если найдет кандидатуру, которая сможет обеспечить стабильное руководство армией и оборону фронта.
Фото Міністерство оборони

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского на фоне кризиса в военном руководстве, однако только при условии, что найдет ему эффективную замену.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в украинском руководстве.

Трещина в оборонной вертикали: чем грозит противостояние Сырского и ФедороваМихаил Федоров и Александр Сырский не нашли между собой общего языка, что привело к кризисной ситуации.

По данным издания, Зеленский на этой неделе планирует встретиться с военными командирами, чтобы оценить ситуацию на фронте и провести собеседования с потенциальными кандидатами на должность главнокомандующего.

Один из высокопоставленных чиновников администрации президента сообщил, что Зеленский открыт к увольнению Сырского, если новый командующий сможет обеспечить плавную передачу полномочий и сохранить эффективную оборону на 1200-километровой линии фронта.

Разговоры о возможной отставке Сырского усилились после увольнения министра обороны Михаила Федорова. По словам самого экс-министра, Сырский якобы выдвинул Зеленскому требование о его отстранении от должности из-за разногласий во взглядах на реформирование оборонного ведомства.

Отставка Федорова вызвала волну протестов в Киеве и других городах. Участники акций, среди которых были военные ветераны и действующие военнослужащие, требовали увольнения Сырского, а также возвращения Федорова на должность.

Федоров заявлял, что у них с Сырским были разные подходы к ведению войны. По его словам, он выступал за развитие беспилотных систем и автоматизацию, тогда как главнокомандующий придерживался более традиционной модели с фокусом на пехоту и артиллерию.

Сам Зеленский ранее подтверждал, что между Федоровым и Сырским возник серьезный конфликт, из-за которого они могли общаться только при его посредничестве.

Как известно, Александр Сырский возглавляет ВСУ с февраля 2024 года, когда заменил Валерия Залужного. Среди части военных он получил прозвище «Мясник» из-за готовности допускать значительные потери ради достижения военных целей.

В то же время издание отмечает, что окончательного решения относительно отставки Сырского пока нет.

Напомним, 14 июля Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко, из-за чего весь состав правительства автоматически утратил полномочия. Вечером 15 июля бывший глава Минобороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку.

С тех пор в Киеве, Днепре и ряде других городов Украины продолжаются мирные акции протеста из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Участники митингов требуют вернуть его на должность, а также призывают к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сам главнокомандующий уже также отреагировал на увольнение Федорова, в частности поблагодарил его за работу и пожелал «оставаться в команде Украины».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Михаил Федоров Протесты Отставка Министерство обороны Увольнение Генерал Александр Сырский
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

США перебросят десятки самолетов-заправщиков на Ближний Восток – Axios
В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в Московской области и российских судов
Зеленский готов уволить Сырского, если найдет ему достойную замену – FT
Россия готовит мобилизацию более 500 тысяч человек осенью – ЦПД
Оккупанты ударили по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожской области
Подсанкционный танкер «теневого флота» рф мог разлить нефть у берегов Омана – СМИ
Россияне меняют тактику применения «шахедов»: Флеш рассказал детали
Президент подтвердил удары ВСУ по логистическим объектам в двух регионах рф
Туск приветствовал решение Зеленского по поводу украинско-польских отношений
«Резерв+» будет работать в обычном режиме: в Минобороны уточнили информацию о технических работах
Больше новостей