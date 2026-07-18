Зеленский готов уволить Сырского, если найдет ему достойную замену – FT

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского на фоне кризиса в военном руководстве, однако только при условии, что найдет ему эффективную замену.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в украинском руководстве.

16 июля 2026, 15:41 Трещина в оборонной вертикали: чем грозит противостояние Сырского и Федорова Михаил Федоров и Александр Сырский не нашли между собой общего языка, что привело к кризисной ситуации.

По данным издания, Зеленский на этой неделе планирует встретиться с военными командирами, чтобы оценить ситуацию на фронте и провести собеседования с потенциальными кандидатами на должность главнокомандующего.

Один из высокопоставленных чиновников администрации президента сообщил, что Зеленский открыт к увольнению Сырского, если новый командующий сможет обеспечить плавную передачу полномочий и сохранить эффективную оборону на 1200-километровой линии фронта.

Разговоры о возможной отставке Сырского усилились после увольнения министра обороны Михаила Федорова. По словам самого экс-министра, Сырский якобы выдвинул Зеленскому требование о его отстранении от должности из-за разногласий во взглядах на реформирование оборонного ведомства.

Отставка Федорова вызвала волну протестов в Киеве и других городах. Участники акций, среди которых были военные ветераны и действующие военнослужащие, требовали увольнения Сырского, а также возвращения Федорова на должность.

Федоров заявлял, что у них с Сырским были разные подходы к ведению войны. По его словам, он выступал за развитие беспилотных систем и автоматизацию, тогда как главнокомандующий придерживался более традиционной модели с фокусом на пехоту и артиллерию.

Сам Зеленский ранее подтверждал, что между Федоровым и Сырским возник серьезный конфликт, из-за которого они могли общаться только при его посредничестве.

Как известно, Александр Сырский возглавляет ВСУ с февраля 2024 года, когда заменил Валерия Залужного. Среди части военных он получил прозвище «Мясник» из-за готовности допускать значительные потери ради достижения военных целей.

В то же время издание отмечает, что окончательного решения относительно отставки Сырского пока нет.

Напомним, 14 июля Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко, из-за чего весь состав правительства автоматически утратил полномочия. Вечером 15 июля бывший глава Минобороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку.

С тех пор в Киеве, Днепре и ряде других городов Украины продолжаются мирные акции протеста из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Участники митингов требуют вернуть его на должность, а также призывают к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сам главнокомандующий уже также отреагировал на увольнение Федорова, в частности поблагодарил его за работу и пожелал «оставаться в команде Украины».

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