Трамп ввел 50% пошлины на импорт канадских товаров

Президент США Дональд Трамп ввел 50-процентную пошлину против широкого перечня канадских товаров, импортируемых из Канады.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

17 марта 2026, 18:02 Торговая война Трампа: в каких сферах и к каким странам США применяют повышенные таможенные тарифы Наибольшая таможенная нагрузка приходится на тяжелую промышленность и автопром, которые США закупают у других стран. Что известно о действующих тарифах Трампа – на инфографике «Слово и дело».

В частности, под новые американские пошлины попали как повседневные потребительские товары, в частности, вино и хоккейные принадлежности, так и промышленная и строительная продукция.

«Президент Дональд Трамп подписал три указа… о введении 50% пошлин на определенные товары из Канады в ответ на дискриминационное отношение Канады к американской продукции… Каждый из трех указов вводит 50% пошлины на определенный тип канадского импорта: от вина и хоккейных клюшек до цемента», – говорится в документе.

Отмечается, что этим решением США «выравнивают правила игры для важного американского экспорта: машин, алкоголя и молочной продукции».

При этом, как пишет ВВС, новые тарифы Трампа не коснутся энергоносителей, калийных удобрений, рыбы и критически важных минералов, но затронут продукцию, которая ранее была лишена пошлин в рамках соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

Кроме того, новые пошлины дополняют уже действующие торговые ограничения – США уже применяют тарифы от 15% до 50% на канадскую сталь, алюминий, медь и ряд других товаров и продукции.

«Пошлины, которые вступят в силу через 30 дней после подписания указов, имеют целью компенсировать бремя и невыгодные условия для американских товаров, связанные с канадской дискриминацией», – добавили в администрации Трампа.

Как известно, Белый дом решил не продлевать соглашение между Канадой, США и Мексикой (USMCA). После этого решения должен начаться десятилетний процесс постепенного свертывания Североамериканской зоны свободной торговли, действовавшей 32 года.

Напомним, в июле прошлого года Трамп ввел 35% пошлину для Канады, а также заявил, что США могут не достичь торгового соглашения с Канадой.

Впоследствии стало известно, что Канада отменила все пошлины на американские товары, подпадающие под действие соглашения USMCA.

Кроме этого, недавно Дональд Трамп дал ЕС время до 4 июля для выполнения торгового соглашения с США. В противном случае Вашингтон пригрозил повысить пошлины на европейские товары, в частности автомобили.

Также США и Китай договорились снизить пошлины на ряд товаров после встречи Трампа и Си Цзиньпина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.