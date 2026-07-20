В россии упали продажи новых автомобилей на фоне топливного кризиса

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Российский авторынок начал терять темпы роста на фоне топливного кризиса, вызванного ударами беспилотников по НПЗ и нефтебазам.
Фото: Reuters

Российский автомобильный рынок начал терять темпы роста на фоне топливного кризиса, вызванного ударами беспилотников по объектам нефтеперерабатывающей отрасли.

Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на данные аналитического агентства «Автостат».

Украинские удары по НПЗ пошатнули «социальный контракт» Кремля с россиянами – Le MondeТопливный кризис в рф, вызванный украинскими ударами по НПЗ в россии, не только привел к экономическому замедлению и дефициту топлива, но и пошатнул «социальный договор» Кремля с россиянами.

По информации аналитиков, с 22 по 28 июня в россии продали 25,9 тысяч новых легковых автомобилей, что на 16,2% меньше, чем неделей ранее. Это произошло после нескольких месяцев стабильного роста продаж, который длился с марта.

Спад также задел сегмент коммерческого транспорта. Продажи легких коммерческих автомобилей сократились на 10%,, а грузовиков – на 15,6%.

Представители российского авторынка связывают ухудшение ситуации, прежде всего, с дефицитом горючего. По их словам, часть покупателей откладывает приобретение автомобилей как минимум до конца лета, ожидая развития ситуации.

Напомним, из-за постоянных украинских ударов по НПЗ в первой половине 2026 года в россии возник серьезный дефицит бензина. Чтобы спасти ситуацию, Кремль запретил экспорт топлива, начал покупать его в Казахстане и Индии и ввел ограничения на АЗС в ряде регионов.

Также сообщалось, что топливный кризис тормозит в россии работу сельхозтехники и логистики.

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