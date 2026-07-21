Стало известно, кто именно возглавил МИД Великобритании после назначения Бернема

Экс-министр энергетики Эд Милибенд возглавил Министерство иностранных дел Великобритании в правительстве новоназначенного премьера Энди Бернема.

Об этом сообщает Sky News.

«Энди Бернем выбрал Эда Милибенда министром иностранных дел», – говорится в сообщении.

В правительстве экс-премьера Кира Стармера политик занимал должность министра энергетики.

Отмечается, что Милибенда сначала считали главным претендентом на должность министра финансов, однако вместо этого он возглавил МИД, который является одной из четырех высших государственных должностей в Великобритании.

Милибенд, который в течение 2010-2015 годов был лидером Лейбористской партии, считался фаворитом на должность главы Минфина, однако экономический пост Бернем отдал экс-министру обороны Джону Хили.

Кроме того, по данным СМИ, действующий министр внутренних дел Соединенного Королевства Шабана Махмуд сохранит свою должность, а Луиза Хейг будет министром кабинета министров и канцлером герцогства Ланкастерского.

Как известно, бывший мэр Манчестера и лидер лейбористов Бернем в понедельник, 20 июля, официально стал новым 59-м премьер-министром Великобритании.

Напомним, что Кир Стармер вчера официально покинул должность премьер-министра Великобритании. Он возглавлял правительство с июля 2024 года после убедительной победы Лейбористской партии на досрочных парламентских выборах, где она получила более 400 из 650 мест в Палате общин.

Также мы сообщали, что министр финансов Великобритании Рейчел Ривз совершила неанонсированный визит в Киев в рамках усиления британской поддержки Украины.

К тому же «Слово и дело» собрало все, что известно об Энди Бернеме, который сменил Кира Стармера на посту лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании.

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