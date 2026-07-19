Не министр: СМИ узнали, какую должность могут предложить Федорову

Экс-министру обороны Михаилу Федорову могут предложить новую должность – координатора развития военных технологий (miltech czar).

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.

16 июля 2026, 15:41 Трещина в оборонной вертикали: чем грозит противостояние Сырского и Федорова Михаил Федоров и Александр Сырский не нашли между собой общего языка, что привело к кризисной ситуации.

По данным собеседников издания, партнеры ожидают, что Федоров согласится на предложенную должность.

Как отмечает издание, должность «miltech czar» не является официальной государственной должностью. В США и других западных странах этим термином называют высокопоставленного чиновника, который имеет широкие полномочия для координации отдельного направления между разными ведомствами.

В случае с Федоровым речь идет о возможной координации развития военных технологий, производства вооружения, беспилотных систем, а также сотрудничества между государством, Силами обороны и оборонной промышленностью.

Напомним, 14 июля Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко, из-за чего весь состав правительства автоматически утратил полномочия. Вечером 15 июля бывший глава Минобороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку.

С тех пор в Киеве, Днепре и ряде других городов Украины продолжаются мирные акции протеста из-за отставки Федорова с должности министра обороны. Участники митингов требуют вернуть его на должность, а также призывают к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Накануне СМИ писали о том, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, однако только при условии, что найдет ему эффективную замену.

В то же время вчера глава государства заявил, что провел разговоры с Михаилом Федоровым и Александром Сырским. Глава государства анонсировал, что «решения по армии будут наработаны».

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