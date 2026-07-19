Зеленский поговорил с тремя командующими на фоне слухов о замене Сырского

Президент Владимир Зеленский продолжил консультации с военным руководством на фоне сообщений о возможных кадровых изменениях в армии. Он отдельно поговорил с Михаилом Драпатым, Владимиром Горбатюком и Олегом Апостолом.

Об этом Зеленский сообщил в социальных сетях.

18 июля 2026, 21:43 Зеленский анонсировал решение по армии после разговоров с Федоровым и Сырским Президент Владимир Зеленский сообщил, что говорил сегодня с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый доложил президенту о ситуации на отдельных направлениях в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Во время разговоров с военными также обсуждали выполнение договоренностей с международными партнерами, в частности относительно поставок средств противовоздушной обороны.

Отдельно обсудили выполнение контрактов на производство всех типов беспилотников, ситуацию на Александровском направлении и активные действия Десантно-штурмовых войск.

Зеленский отметил детальный анализ потребностей корпусов и бригад, оценку проблем на фронте и предложения по устранению дефицита поставок.

Накануне президент также общался с командирами корпусов, которые работают на наиболее напряженных участках фронта.

Среди них были командиры 8-го и 7-го корпусов ДШВ, а также 10-го, 11-го, 17-го и 20-го армейских корпусов.

Ранее в Офисе президента состоялись разговоры с командующим Силами беспилотных систем Робертом Бровди, командирами корпусов Национальной гвардии «Азов» и «Хартия» Денисом Прокопенко и Игорем Оболенским, заместителем командующего ДШВ Андреем Ткачуком и Валерием Скредом.

Отдельно Зеленский заслушал доклад командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого.

Напомним, 14 июля Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко, из-за чего весь состав правительства автоматически утратил полномочия. Вечером 15 июля бывший глава Минобороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку.

С тех пор в Киеве, Днепре и ряде других городов Украины продолжаются мирные акции протеста из-за отставки Федорова с должности министра обороны. Участники митингов требуют вернуть его на должность, а также призывают к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Накануне СМИ писали о том, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, однако только при условии, что найдет ему эффективную замену.

В то же время вчера глава государства заявил, что провел разговоры с Михаилом Федоровым и Александром Сырским. Глава государства анонсировал, что «решения по армии будут наработаны».

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