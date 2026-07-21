Вспышка Эболы в Конго: число жертв возросло до 930 человек

В Демократической Республике Конго число жертв вспышки лихорадки Эбола выросло как минимум до 930 человек. За сутки с пятницы на субботу в стране зафиксировали 37 новых случаев смерти — это один из самых высоких суточных показателей с начала эпидемии.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Конго, передает Associated Press.

23 мая 2026, 11:44 Вспышка Эболы выходит из-под контроля: медики не успевают отслеживать контакты В ДР Конго зафиксировали 83 подтвержденных случая Эболы, более 700 подозреваемых случаев и свыше 1,6 тыс. контактов. ВОЗ оценила риск распространения как очень высокий.

По состоянию на субботу в стране было подтверждено 2 344 случая заражения. Вспышка, объявленная 15 мая в восточной части Конго, стала самой быстрорастущей за всю историю наблюдений за Эболой.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинции Итури, где из-за нестабильной обстановки в сфере безопасности затруднена работа медицинских служб. В общей сложности вспышка охватила пять восточных провинций, которые страдают от насилия со стороны вооруженных группировок.

Власти также сообщают как минимум о 12 нападениях на медицинские учреждения и бригады, вызванных слухами и недоверием населения. Кроме того, часть медиков прекратила работу из-за задержек с выплатой заработной платы. С начала эпидемии от вируса умерли 36 инфицированных медицинских работников.

Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что 80% новых случаев связаны с неизвестными цепочками передачи инфекции, что свидетельствует о более быстром распространении болезни, чем успевают отслеживать эпидемиологи.

По данным Министерства здравоохранения Конго, в настоящее время 724 пациента находятся в изоляции или проходят лечение в больницах, а медицинские службы усиливают меры реагирования. За последние сутки также зарегистрировано 22 случая выздоровления.

Как известно, возбудителем эпидемии является вирус Bundibugyo, против которого в настоящее время нет одобренной вакцины или специфического лечения.

Эбола является чрезвычайно заразным заболеванием. Она передается человеку от диких животных, а также через контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей или загрязненными предметами. Заболевание встречается редко, однако часто протекает в тяжелой форме и может привести к летальному исходу.

Напомним, ранее сообщалось, что вспышка Эболы на востоке ДР Конго распространяется слишком стремительно, из-за чего службы реагирования не успевают ее отслеживать, а медикам удается связаться лишь с каждым пятым контактным пациентом, находящимся под наблюдением.

Кроме того, ситуацию осложняют нападения на медицинские учреждения в ДР Конго, после которых люди с подозрением и подтвержденным диагнозом массово покидают больницы.

Также в июне СМИ писали о том, что в восточных регионах Демократической Республики Конго пациенты, инфицированные Эболой, массово покидали лечебные центры из-за острой нехватки продовольствия. На фоне обострения продовольственного кризиса это существенно осложнило усилия медиков по локализации вспышки опасного вируса.

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