Федоров заявил, что для победы в войне нужна смена Главкома и начальника Генштаба – главные тезисы

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что для победы в войне необходимы «кардинальные кадровые решения», в частности смена Главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

Об этом стало известно во время брифинга Федорова для журналистов.

16 июля 2026, 08:48 СМИ узнали вероятную причину увольнения Федорова с должности министра обороны Зеленский решил не оставлять Михаила Фёдорова в новом правительстве из-за конфликта между Минобороны и руководством Генштаба, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

«Были предложены кардинальные кадровые решения – смена и главкома, и начальника Генштаба. У нас нет другого выбора, если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями, где сильные лидеры и командиры будут развиваться, а их не будут списывать», – заявил Федоров.

По его словам, современная организация, построенная на технологиях, требует лидерства в управлении и готовности менять подходы к ведению войны.

Федоров также рассказал о конфликте с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он заявил, что после решения президента Владимира Зеленского не менять главкома согласился работать с ним, однако, по его словам, столкнулся с блокированием предложенных инициатив.

«Президент сказал мне, что не планирует менять Сырского. Я сказал: хорошо, я буду учиться работать с ним, потому что наш клиент – украинский народ. Но Сырский начал блокировать всё, что я предлагал», – сказал Федоров.

Экс-министр также раскритиковал стиль работы главнокомандующего, заявив, что тот вместо решения проблем сосредотачивается на внутренних конфликтах.

«Сырский не готов смотреть в глаза и говорить о проблемах. Он готов плести интриги, думать, кто заказал какую-то кампанию. Вместо того, чтобы придумать, как победить россию, он придумал, как расколоть страну», – сказал Федоров.

При этом Федоров подчеркнул, что признает роль Сырского в начале полномасштабной войны. Однако, по его словам, Украина нуждается в обновлении подходов к ведению войны.

«Мы больше не можем просто выезжать на том, что сработало в 2022 году. В конце концов, Главком поставил ультиматум, хотя лично я был абсолютно готов работать с ним и дальше», – заявил он.

Также Федоров сообщил, что Зеленский предлагал ему остаться в своей команде в качестве советника, но он отказался. Он отдельно заявил, что не строил политическую карьеру и не имеет бизнес-интересов.

«Я никогда не ставил условий Зеленскому, но мне нужна должность министра обороны только для того, чтобы победить, другой должности я не вижу», – отметил Федоров.

Кроме того, экс-министр обороны добавил, что сегодня у него состоялся еще один телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, а также у них запланирована еще одна встреча.

Напомним, вчера, 15 июля, Михаил Федоров и не войдет в новый состав правительства, которое, вероятно, возглавит глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Одной из главных причин отставки Федорова в СМИ называли , в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Также известно, что с утра 16 июля в городах Украины . Толпа скандирует «Верните Федорова», «Позор», «Сырского в отставку». Также люди держат плакаты с надписями: «Отменить увольнение Федорова», «За что?», «Реформы должны продолжаться», «Не трогай то, что работает» и тому подобное.

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