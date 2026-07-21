СБС ВСУ поразили еще 19 энергоузлов и более 100 подстанций на оккупированных территориях

Силы беспилотных систем в рамках специальной операции поразили еще 19 энергоузлов на временно оккупированных территориях и в аннексированном Крыму. В частности, за 20 дней июля было атаковано более 100 подстанций.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, известный под позывным «Мадяр».

29 июня 2026, 17:09 Крымский капкан: как путин будет искать выход из ловушки ВСУ Украина системно разрушает логистику, энергетику и военную инфраструктуру оккупированного Крыма, превращая полуостров из сакрального символа путинского режима в его главную политическую и военную ловушку.

Согласно его словам, с 1 по 20 июля удалось результативно атаковать 104 подстанции и электроузла. Поражение совершили операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем и 20-й, 412-й, 414-й и 427-й бригад СБС.

Как отмечается, под удары СБС попали подстанции в Ялте, Керчи, Старом Крыму, Судаке, Коктебеле, Лучистом, Морском, Приветном, Ленино, а также энергообъекты на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Среди целей были подстанции класса напряжения 110, 150 и 220 кВ.

«Оккупантская розетка Крыма будет оставаться в постоянном тонусе до полного избавления от бремени колонизации украинского полуострова», – написал «Мадяр».

Как известно, в ночь на 19 июля Силы беспилотных систем ВСУ атаковали 59 российских целей. Под удар попали 13 энергоузлов на оккупированных территориях и четыре судна теневого флота рф в Черном море.

Напомним, ударные дроны в ночь на 20 июля массированно атаковали Алушту и еще ряд населенных пунктов на ТОТ Крыма. В результате удара БПЛА произошел пожар на электроподстанции в Алуште, а в западной, южной и восточной частях полуострова частично пропал свет.

Также 14 июля ударные дроны атаковали оккупированный Севастополь и поразили Балаклавскую ТЭС. В части Севастополя пропал свет.

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