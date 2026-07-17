Тысячи украинцев в Киеве и городах Украины снова вышли на акции из-за отставки министра обороны

В пятницу, 17 июля, в Киеве, Днепре и ряде других городов Украины продолжились мирные акции протеста из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Участники митингов требуют вернуть его на должность, а также призывают к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Об этом сообщает Суспільне.
Одна из самых массовых акций прошла в Киеве, где возле театра имени Ивана Франка собрались тысячи людей. Протестующие держали плакаты, скандировали в поддержку Федорова и требовали возвращения народных депутатов к работе, поскольку Верховная Рада ушла на месячные каникулы.
Акции также прошли в Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Хмельницком, Черкассах, Ивано-Франковске, Ужгороде, Кропивницком, Николаеве и других города.
В Днепре на митинг собрались около 300 человек, и их количество постепенно увеличивалось. Протест начался с исполнения государственного гимна и минуты молчания. Участники принесли украинские флаги и плакаты, а также требовали не только восстановления Федорова в должности, но и отставки главнокомандующего Сырского. Часть горожан пришла на акцию вместе с детьми и домашними животными.
В Одессе на Дерибасовской, по данным журналистов, в митинге приняли участие более 200 человек. Они требовали отменить решение об отставке Федорова.
Во Львове протестующие собрались у памятника Тарасу Шевченко с плакатами «Воевать должны дроны, а не люди», «Меняйте пленных, а не Федорова» и «Война не уходит на каникулы».
В Ивано-Франковске участники акции держали плакаты с надписями «Федоров – министр обороны!», «Сырского – вон!» и «Сильная армия – сильная Украина!».
В Черкассах на митинг вышли около 150 человек. Они выкрикивали лозунги «Победим в войне – пойдете на каникулы», «Нет единоличным решениям» и «Освобождайте пленных, а не Федорова». Проезжавшие мимо автомобили сигналили в знак поддержки протестующих.
По словам участников киевской акции, они планируют продолжить митинги и на следующий день.
Напомним, 14 июля Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко, из-за чего весь состав правительства автоматически потерял полномочия. Вечером 15 июля бывший глава Минобороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку.
Утром 16 июля в Киеве и регионах люди вышли на акции протеста против увольнения министра.
Позже Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабинета министров, однако вакантными остались должности министра обороны и министра МИД.
Позже стало известно, что временно исполнять обязанности министра обороны будет Евгений Хмара, который до этого также временно возглавлял СБУ.
Уже 17 июля премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Кабинет министров по согласованию с президентом назначил временно исполняющим обязанности министра обороны Евгения Хмару, а обязанности министра иностранных дел будет исполнять Андрей Сибига.
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