В Генштабе опровергли увольнение Сырского и Гнатова

Генеральный штаб опроверг информацию об увольнении главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского и начальника Генштаба генерал-лейтенанта Андрея Гнатова.

Соответствующее заявление Генштаб разместил в официальном Телеграм-канале 20 июля.

«Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности, в соцсетях и некоторых медиа относительно якобы увольнения главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского с должности не соответствует действительности», – говорится в сообщении Генштаба.

19 июля 2026, 15:42 Зеленский поговорил с тремя командующими на фоне слухов о замене Сырского Президент Владимир Зеленский продолжил консультации с военным руководством на фоне сообщений о возможных кадровых изменениях в армии.

Также там подчеркнули, что в настоящее время Сырский продолжает выполнять свои обязанности на должности главкома вместе с Андреем Гнатовым.

«Начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов также продолжает выполнять свои функциональные обязанности. Увольнение с этих должностей происходит на основании Указа президента Украины», – напомнил Генштаб.

Как известно, 18 июля президент Владимир Зеленский заявил, что провел разговоры с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Глава государства анонсировал, что «решения касательно армии будут наработаны».

Также СМИ писали о том, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, однако лишь при условии, что найдет ему эффективную замену.

19 июля, на фоне слухов о замене Сырского, Владимир Зеленский продолжил консультации с военным руководством. Он отдельно пообщался с Михаилом Драпатым, Владимиром Горбатюком и Олегом Апостолом.

Также мы сообщали, что командующие ВМС и ДШВ встали на защиту Сырского на фоне протестов.

А СМИ узнали, какую должность могут предложить Михаилу Федорову.

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