В Генштабе опровергли увольнение Сырского и Гнатова

Генеральный штаб опроверг информацию об увольнении главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского и начальника Генштаба генерал-лейтенанта Андрея Гнатова.
Соответствующее заявление Генштаб разместил в официальном Телеграм-канале 20 июля.
«Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности, в соцсетях и некоторых медиа относительно якобы увольнения главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского с должности не соответствует действительности», – говорится в сообщении Генштаба.
Также там подчеркнули, что в настоящее время Сырский продолжает выполнять свои обязанности на должности главкома вместе с Андреем Гнатовым.
«Начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов также продолжает выполнять свои функциональные обязанности. Увольнение с этих должностей происходит на основании Указа президента Украины», – напомнил Генштаб.
Как известно, 18 июля президент Владимир Зеленский заявил, что провел разговоры с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Глава государства анонсировал, что «решения касательно армии будут наработаны».
Также СМИ писали о том, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, однако лишь при условии, что найдет ему эффективную замену.
19 июля, на фоне слухов о замене Сырского, Владимир Зеленский продолжил консультации с военным руководством. Он отдельно пообщался с Михаилом Драпатым, Владимиром Горбатюком и Олегом Апостолом.
Также мы сообщали, что командующие ВМС и ДШВ встали на защиту Сырского на фоне протестов.
А СМИ узнали, какую должность могут предложить Михаилу Федорову.
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