Зеленский анонсировал решение по армии после разговоров с Федоровым и Сырским

Президент Владимир Зеленский заявил, что провел разговоры с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Глава государства анонсировал, что «решения по армии будут наработаны».

Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсети.

16 июля 2026, 15:41 Трещина в оборонной вертикали: чем грозит противостояние Сырского и Федорова Михаил Федоров и Александр Сырский не нашли между собой общего языка, что привело к кризисной ситуации.

Согласно его словам, принятию обновлений будет способствовать непосредственная обратная связь от граждан и военнослужащих.

«Вчера и сегодня много было консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня также с Александром Сырским. Решения по армии будут наработаны. Я благодарю всех, кто заботится об Украине», – написал президент.

В то же время, экс-министр Федоров также сообщил о проведении разговора с президентом на странице в соцсетях.

«Изменения обязательно будут. Вы меня благодарили за Мрию и Дию. От себя благодарю за надежду. Такой ответственности не чувствовал даже на правительственных должностях. Спасибо ветеранам и военным за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что все удастся», – заявил экс-министр.

Как известно, Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Сырского на фоне кризиса в военном руководстве, однако лишь при условии, что найдет ему эффективную замену.

Напомним, 14 июля Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко, из-за чего весь состав правительства автоматически утратил полномочия. Вечером 15 июля бывший глава Минобороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку.

С тех пор в Киеве, Днепре и ряде других городов Украины продолжаются мирные акции протеста из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Участники митингов требуют вернуть его на должность, а также призывают к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сам главнокомандующий уже также отреагировал на увольнение Федорова, в частности поблагодарил его за работу и пожелал «оставаться в команде Украины».

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