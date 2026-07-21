В Пентагоне назвали количество военных США, раненых в июле из-за новых ударов Ирана

С начала месяца в результате возобновления боевых действий между США и Ираном уже пострадали около 100 американских солдат во время взаимных ударов.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на главного спикера Пентагона Шона Парнелла.

18 июля 2026, 15:05 США перебросят десятки самолетов-заправщиков на Ближний Восток – Axios Администрация Дональда Трампа направит в Израиль дополнительные военные самолеты-заправщики на фоне возможного расширения операции против Ирана.

Согласно его словам, почти 100 американских солдат получили травмы различной степени тяжести с 7 июля 2026 года. Соответствующие обстрелы со стороны Тегерана происходили из-за возобновления боевых действий на фоне прекращения перемирия между странами.

При этом уточняется, что 96% из них уже вернулись к исполнению служебных обязанностей.

«Они полны решимости вернуться в бой. Подавляющее большинство полученных травм – это легкие сотрясения мозга», – заявил Парнелл.

Однако недавно Пентагон сообщил о гибели двух американских солдат на военной базе в Иордании. Также там были обнаружены неизвестные останки на месте исчезновения третьего военного США.

Издание также указывает, что еще один военный погиб в Ираке в результате «контролируемого подрыва боеприпасов» сбитого иранского беспилотника.

Напомним, 17 июля Центральное командование США (CENTCOM) завершило седьмую подряд ночь ударов по Ирану.. Американские военные поразили объекты наблюдения, военную логистику, подземные склады вооружений и морские возможности Тегерана.

Несколько дней назад Трамп объявил, что США в ближайшие дни продолжат и усилят удары по Ирану, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам. По его словам, если Иран не заключит соглашение, то в стране «никого не останется».

Уже 19 июля стало известно, что США нанесли новую серию авиаударов по военной инфраструктуре Ирана после гибели двух американских военных в результате иранской атаки. Еще один военнослужащий США пропал без вести.

Также, по данным СМИ, американский лидер получает от военных и чиновников варианты расширения военной операции против Ирана на фоне попыток усилить давление на Тегеран и ослабить его контроль над Ормузским проливом.

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