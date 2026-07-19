Стратегия войны и кадровые изменения: Зеленский анонсировал «ключевые разговоры»

Президент Владимир Зеленский после докладов трех украинских военных анонсировал на завтра «ключевые разговоры». Он не уточнил, с кем они состоятся и каких именно вопросов будут касаться.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

19 июля 2026, 15:42 Зеленский поговорил с тремя командующими на фоне слухов о замене Сырского Президент Владимир Зеленский продолжил консультации с военным руководством на фоне сообщений о возможных кадровых изменениях в армии.

Президент заслушал Михаила Драпатого, Владимира Горбатюка и Олега Апостола.

Во время разговоров они обсудили ситуацию на отдельных направлениях фронта, общий ход войны и дальнейшую стратегию Украины.

«Важно оценить нашу дальнейшую стратегию, наши украинские активные действия, как заставить россию завершить эту войну достойным для Украины миром и гарантированной безопасностью», – заявил Зеленский.

По его словам, будущая стратегия должна состоять из разных элементов. Именно поэтому президент хочет услышать оценки командиров и командующих Сил обороны и безопасности.

Зеленский также сообщил, что на завтра запланированы «ключевые разговоры», однако не раскрыл их участников и темы.

«Украина должна достигать своих целей, и это будет», – подытожил президент.

Напомним, 14 июля после голосования Верховной Рады за отставку премьер-министра Юлии Свириденко все предыдущее правительство автоматически утратило свои полномочия.

Уже 16 июля Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.

Во время правительственных изменений Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства разделили на два отдельных ведомства. Новым министром экономики стал Александр Кравченко, который сменил на этой должности Алексея Соболева, возглавлявшего министерство с ноября 2025 года.

Также сообщалось о ряде других кадровых изменений. В частности, Службу безопасности Украины временно возглавит Александр Поклад, бывший министр МВД Игорь Клименко станет секретарем Совета национальной безопасности Украины. Тем временем Тарас Качка будет представителем Украины при Европейском Союзе в Брюсселе, а должность министра обороны временно займет Евгений Хмара, тогда как исполнять обязанности министра иностранных дел будет Андрей Сибига.

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