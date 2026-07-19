Стратегия войны и кадровые изменения: Зеленский анонсировал «ключевые разговоры»

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Президент Владимир Зеленский после докладов трех украинских военных анонсировал на завтра «ключевые разговоры».
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский после докладов трех украинских военных анонсировал на завтра «ключевые разговоры». Он не уточнил, с кем они состоятся и каких именно вопросов будут касаться.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский поговорил с тремя командующими на фоне слухов о замене СырскогоПрезидент Владимир Зеленский продолжил консультации с военным руководством на фоне сообщений о возможных кадровых изменениях в армии.

Президент заслушал Михаила Драпатого, Владимира Горбатюка и Олега Апостола.

Во время разговоров они обсудили ситуацию на отдельных направлениях фронта, общий ход войны и дальнейшую стратегию Украины.

«Важно оценить нашу дальнейшую стратегию, наши украинские активные действия, как заставить россию завершить эту войну достойным для Украины миром и гарантированной безопасностью», – заявил Зеленский.

По его словам, будущая стратегия должна состоять из разных элементов. Именно поэтому президент хочет услышать оценки командиров и командующих Сил обороны и безопасности.

Зеленский также сообщил, что на завтра запланированы «ключевые разговоры», однако не раскрыл их участников и темы.

«Украина должна достигать своих целей, и это будет», – подытожил президент.

Напомним, 14 июля после голосования Верховной Рады за отставку премьер-министра Юлии Свириденко все предыдущее правительство автоматически утратило свои полномочия.

Уже 16 июля Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.

Во время правительственных изменений Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства разделили на два отдельных ведомства. Новым министром экономики стал Александр Кравченко, который сменил на этой должности Алексея Соболева, возглавлявшего министерство с ноября 2025 года.

Также сообщалось о ряде других кадровых изменений. В частности, Службу безопасности Украины временно возглавит Александр Поклад, бывший министр МВД Игорь Клименко станет секретарем Совета национальной безопасности Украины. Тем временем Тарас Качка будет представителем Украины при Европейском Союзе в Брюсселе, а должность министра обороны временно займет Евгений Хмара, тогда как исполнять обязанности министра иностранных дел будет Андрей Сибига.

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Владимир Зеленский Правительство Война с Россией
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