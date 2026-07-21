СМИ узнали вероятного кандидата на должность Сырского в случае его увольнения

Президент Владимир Зеленский скорее всего рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. Главным претендентом на эту должность является командующий Группировкой объединенных сил, генерал-майор Михаил Драпатый.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, президент пришел к такому решению на фоне давления со стороны широкомасштабных протестов, требующих отставки действующего главкома ВСУ. Собеседники агентства отметили, что Зеленский уже начал изучать потенциальные кандидатуры на замену Сырскому.

«Один из источников заявил, что украинский лидер, вероятно, выберет командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого, преемником Сырского, которого могут уволить в течение нескольких дней», – говорится в сообщении.

При этом второй собеседник добавил, что окончательное решение еще не принято, в списке на должность нового главкома ВСУ 11 кандидатов.

Напомним, 15 июля уже бывший глава Минобороны Михаил Федоров сообщил о своей отставке. По информации нардепов, перед эти президент Владимир Зеленский на собрании фракции «Слуга народа» заявил, что Федоров покинет должность, поскольку он «провалил реформу ТЦК».

Сам Федоров после увольнения заявил, что для победы в войне необходимы «кардинальные кадровые решения», в частности смена Главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

С тех пор в Киеве и ряде других городов Украины проходят акции протеста из-за отставки Федорова. Участники митингов требуют вернуть его на должность, а также призывают к отставке Александра Сырского.

По данным СМИ, Зеленский готов уволить Сырского, если найдет ему достойную замену. Вместе с тем, 20 июля Генеральный штаб опроверг информацию о возможном увольнении Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

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