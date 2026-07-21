В Одессе возросло количество пострадавших в результате атаки рф на предприятие

Количество пострадавших в результате российской атаки на одно из предприятий Одессы возросло до восьми человек.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По обновленным данным, двоих пострадавших госпитализировали. Всего в результате обстрела в понедельник, 20 июля, погибли три человека, еще восемь получили травмы.

«Количество пострадавших из-за атаки рф по предприятию возросло до 8. Два человека госпитализированы, еще шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно. Таким образом, в результате вражеской атаки всего пострадали 11 человек: трое погибли и восемь получили травмы различной степени тяжести», – написал Кипер.

Напомним, оккупационные войска россии в понедельник, 20 июля, нанесли очередной удар по Одессе, атаковав объекты гражданской инфраструктуры. Первоначально сообщалось о трех погибших и троих раненых.

Впоследствии количество пострадавших возросло до шести человек. В городе также объявлен День траура по погибшим.

А 19 июля оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому судну под флагом Гвинеи-Бисау, выходившему с грузом зерна из украинского порта в Одесской области. В результате обстрела погибли 10 человек.

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