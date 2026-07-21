В МВФ одобрили выделение Украине второго транша в размере 690 млн долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил первый пересмотр 4-летней Программы расширенного финансирования EFF для Украины, приняв решение о выделении Украине нового кредитного транша в размере 690 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

22 апреля 2026, 18:17 Действительно ли МВФ требует повышения налогов и как правительство пытается найти баланс «Слово и дело» рассказывает о том, какие требования предъявляет МВФ к Украине и как правительство пытается их выполнить.

Речь идет об одобрении выделения нового транша в размере 503 млн специальных прав заимствования (SDR), или около 690 млн долларов. Отмечается, что с учетом нового транша общая сумма выплат МВФ в рамках соглашения составит уже 2,2 млрд долларов.

«Исполнение Украиной программы было в целом удовлетворительным. Все количественные критерии исполнения на конец марта были выполнены, хотя внедрение некоторых структурных реформ было задерживаемо», – отметил МВФ.

Кроме этого, исполнительный совет завершил консультации по статье IV 2026 года, которые были сосредоточены на политике сохранения макроэкономической стабильности во время войны и поддержки перехода Украины к динамичной рыночной экономике, соответствующей целям вступления в ЕС.

Напомним, 25 июня Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 3,2 миллиарда евро из пакета кредитной поддержки на 90 миллиардов евро. Средства в рамках этой масштабной помощи ЕС планируют направить прежде всего на поддержку армии, социальные нужды и развитие оборонного производства, в частности дронов и систем РЭБ.

Также мы сообщали, что Международный валютный фонд и украинское правительство достигли договоренности на уровне экспертов о пересмотре программы EFF.

Как известно, первый транш помощи от Фонда объемом 1,5 млрд долларов Украина получила еще в марте. Однако дальнейшее финансирование привязано к выполнению ряда реформ Украиной.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.