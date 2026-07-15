Клименко вместо Федорова: стало известно, кто может получить должности в новом правительстве

Фракция «Слуга народа» во время заседания с участием президента Владимира Зеленского определилась с предварительным составом нового Кабинета министров, который, как ожидается, возглавит Сергей Корецкий.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

15 июля 2026, 18:44 Какие законопроекты отзовут из Рады из-за отставки правительства Свириденко «Слово и дело» показывает на инфографике, какие евроинтеграционные, оборонные и другие важные законопроекты считаются отозванными из-за отставки Юлии Свириденко и ее правительства.

По его информации, на встрече Зеленский заявил, что Михаил Федоров покинет Минобороны, поскольку он «провалил реформу ТЦК». Также глава государства якобы сказал, что не мог выбирать между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Согласно плану, Минобороны возглавит экс-глава МВД Игорь Клименко. Денис Шмигаль, вероятно, станет первым вице-премьером и министром энергетики.

На своих должностях также могут остаться министр финансов Сергей Марченко, глава Минздрава Виктор Ляшко, глава МИД Андрей Сибига и министр молодежи и спорта Матвей Бедный.

Также, по информации Железняка, на другие должности могут быть назначены:

Министерство социальной политики – Денис Улютин или Дарина Марчак;

Министерство по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц – Виталий Ким;

Министерство образования и науки – Андрей Бутенко;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Всеволод Ченцов;

Министерство экономики и экологии – Александр Кравченко;

Министерство аграрной политики – Тарас Высоцкий;

Министерство регионального развития – Виталий Безгин;

Министерство инфраструктуры – Николай Калашник, ныне возглавляющий Киевскую ОГА;

Министерство юстиции – Денис Маслов;

Министерство цифровой трансформации – Оксана Ферчук;

Министерство внутренних дел – Иван Выговский.

Напомним, 12 июля президент Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.

После встречи с президентом премьер-министр Свириденко подтвердила, что покидает должность. А 14 июля Верховная Рада поддержала отставку Свириденко и всего Кабмина.

Ранее мы анализировали, зачем Зеленскому новый Кабмин и чем рискованна кадровая ротация.

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