Клименко вместо Федорова: стало известно, кто может получить должности в новом правительстве

Фракция «Слуга народа» во время заседания с участием президента Владимира Зеленского определилась с предварительным составом нового Кабинета министров, который, как ожидается, возглавит Сергей Корецкий.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его информации, на встрече Зеленский заявил, что Михаил Федоров покинет Минобороны, поскольку он «провалил реформу ТЦК». Также глава государства якобы сказал, что не мог выбирать между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Согласно плану, Минобороны возглавит экс-глава МВД Игорь Клименко. Денис Шмигаль, вероятно, станет первым вице-премьером и министром энергетики.
На своих должностях также могут остаться министр финансов Сергей Марченко, глава Минздрава Виктор Ляшко, глава МИД Андрей Сибига и министр молодежи и спорта Матвей Бедный.
Также, по информации Железняка, на другие должности могут быть назначены:
- Министерство социальной политики – Денис Улютин или Дарина Марчак;
- Министерство по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц – Виталий Ким;
- Министерство образования и науки – Андрей Бутенко;
- вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Всеволод Ченцов;
- Министерство экономики и экологии – Александр Кравченко;
- Министерство аграрной политики – Тарас Высоцкий;
- Министерство регионального развития – Виталий Безгин;
- Министерство инфраструктуры – Николай Калашник, ныне возглавляющий Киевскую ОГА;
- Министерство юстиции – Денис Маслов;
- Министерство цифровой трансформации – Оксана Ферчук;
- Министерство внутренних дел – Иван Выговский.
Напомним, 12 июля президент Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.
После встречи с президентом премьер-министр Свириденко подтвердила, что покидает должность. А 14 июля Верховная Рада поддержала отставку Свириденко и всего Кабмина.
Ранее мы анализировали, зачем Зеленскому новый Кабмин и чем рискованна кадровая ротация.
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