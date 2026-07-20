«Общество услышано, результаты будут» – Буданов о кадровых ротациях

Политика
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Кирилл Буданов заявил, что президент услышал позицию общества относительно последних внутренних кадровых изменений и профессионально и конструктивно работает над решением ситуации.
Фото: Униан

Власть услышала позицию общества относительно последних внутренних изменений и профессионально и конструктивно работает над решением ситуации.

Такое заявление сделал глава Офиса президента Кирилл Буданов в Телеграм-канале.

«Ситуация вокруг последних внутренних изменений вызвала сильные эмоции. Понимаю людей, которые выражают свою позицию. Неравнодушие – это сила, которая держит наше государство все эти годы. Позиция общества услышана. Ситуация решается профессионально, конструктивно и в пользу нашего государства», – написал Буданов.

В Генштабе опровергли увольнение Сырского и ГнатоваГенеральный штаб Украины не подтвердил информацию об увольнении главнокомандующего Вооруженными Силами генерала Александра Сырского.

Между тем он попросил украинцев сохранять спокойствие, а позицию выражать исключительно мирно и без провокаций, которые могли бы навредить национальной безопасности.

«Дискуссия – нормальная вещь для свободной страны. Призываю никого не хейтить. Враг внимательно следит за каждым нашим внутренним спором и ждет, когда мы начнем воевать между собой. Скажу врагам прямо: не дождетесь. Давайте думать о нашей общей победе. Украина из этой ситуации выйдет обязательно сильнее. Работа идет. Результаты будут», – добавил Буданов.

Напомним, после увольнения Михаила Федорова с должности министра оборони украинцы по всей стране вышли на митинги в его поддержку. Впоследствии они переросли в протесты против главкома ВСУ Александра Сырского, которого требуют уволить с должности.

18 июля президент Владимир Зеленский заявил, что провел разговоры с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Глава государства анонсировал, что «решения касательно армии будут наработаны».

Также СМИ писали о том, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, однако лишь при условии, что найдет ему эффективную замену.

19 июля, на фоне слухов о замене Сырского, Владимир Зеленский продолжил консультации с военным руководством. Он отдельно пообщался с Михаилом Драпатым, Владимиром Горбатюком и Олегом Апостолом.

Между тем в Генштабе заявили, что информация об увольнении главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского и начальника Генштаба генерал-лейтенанта Андрея Гнатова не соответствует действительности.

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