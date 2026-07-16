Сырский отреагировал на увольнение Федорова с должности министра обороны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны. Генерал поблагодарил его за работу и пожелал «остаться в команде Украины».

Заявление было опубликовано в Telegram-канале Сырского.

16 июля 2026, 15:41 Трещина в оборонной вертикали: чем грозит противостояние Сырского и Федорова Михаил Федоров и Александр Сырский не нашли между собой общего языка, что привело к кризисной ситуации.

«Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видения, приниматься решения. Приложу все усилия, чтобы такие же мероприятия могли проходить в свободной и независимой Украине», – написал он.

В своем обращении главком также отметил важность сохранения фокуса на войне и продолжения реализации стратегии, которая, по его словам, уже демонстрирует конкретные результаты.

«Спасибо Михаилу Федорову за работу в должности Министра обороны Украины. Желаю ему и дальше оставаться в команде Украины. Вместе к Победе!» – добавил Сырский.

Напомним, 15 июля Михаил Федоров подтвердил, что уходит с должности руководителя Минобороны и отчитался об успехах и трудностях за период своего руководства.

По данным СМИ, основной причиной ухода стал длительный конфликт между министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

На брифинге 16 июля Федоров выразил мнение, что для победы в войне необходимы «кардинальные кадровые решения», в частности смена Главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

Федоров также заявил, что вопрос мобилизации невозможно решить без нового общественного договора между государством и гражданами. Украинцам нужны уважение, четкие условия службы и возможности для военных, а не принуждение со стороны государства.

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