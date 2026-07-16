Сырский отреагировал на увольнение Федорова с должности министра обороны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны. Генерал поблагодарил его за работу и пожелал «остаться в команде Украины».
Заявление было опубликовано в Telegram-канале Сырского.
«Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видения, приниматься решения. Приложу все усилия, чтобы такие же мероприятия могли проходить в свободной и независимой Украине», – написал он.
В своем обращении главком также отметил важность сохранения фокуса на войне и продолжения реализации стратегии, которая, по его словам, уже демонстрирует конкретные результаты.
«Спасибо Михаилу Федорову за работу в должности Министра обороны Украины. Желаю ему и дальше оставаться в команде Украины. Вместе к Победе!» – добавил Сырский.
Напомним, 15 июля Михаил Федоров подтвердил, что уходит с должности руководителя Минобороны и отчитался об успехах и трудностях за период своего руководства.
По данным СМИ, основной причиной ухода стал длительный конфликт между министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
На брифинге 16 июля Федоров выразил мнение, что для победы в войне необходимы «кардинальные кадровые решения», в частности смена Главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.
Федоров также заявил, что вопрос мобилизации невозможно решить без нового общественного договора между государством и гражданами. Украинцам нужны уважение, четкие условия службы и возможности для военных, а не принуждение со стороны государства.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»