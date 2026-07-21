Директор ФБР планирует совершить первый за 13 лет визит в россию – СМИ

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател планирует в октябре совершить визит в россию. Последний визит главы ФБР состоялся 13 лет назад.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника и другие собственные источники.

По информации издания, Пател может посетить страну-агрессора 14–15 октября. Сначала он планирует побывать в Москве, а затем в Санкт-Петербурге, однако график может измениться.

Ожидается, что американского чиновника будет принимать российская ФСБ, и пока неизвестно, встретится ли американский чиновник с главой Кремля владимиром путиным.

Кроме того, подчеркивается, что также не известна и цель такого визита главы ФБР. Повестка дня возможных переговоров также не раскрывается.

Politico пишет, что Белый дом переадресовал запросы журналистов в ФБР, однако в самом Бюро и Министерстве юстиции США комментировать информацию отказались.

Как отмечается, последним директором ФБР, побывавшим в россии, был Роберт Мюллер, визит которого состоялся в 2013 году. Уточняется, что именно Мюллер впоследствии возглавил расследование вероятного вмешательства россии в президентские выборы в США 2016 года и возможных связей Москвы с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Напомним, что в марте Трамп отреагировал на смерть экс-директора ФБР Роберта Мюллера, расследовавшего российское вмешательство в выборы в США в 2016 году, заявив, что рад его смерти.

Как известно, Сенат США утвердил Кэша Патела на должность главы ФБР в феврале 2025 года.

Ранее СМИ сообщали, что Кэш Пател получил 25 000 долларов от киностудии, принадлежащей гражданину россии и США Игорю Лопатенку.

Также в 2024 году сообщалось, что команда вновь избранного президента Дональда Трампа решила обойти традиционный процесс проверки ФБР для некоторых кандидатов на должности в администрации, используя частные компании для проверки их биографий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.