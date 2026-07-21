Посредники предлагают США и Ирану 10-дневное прекращение огня – Axios

Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня, чтобы остановить эскалацию конфликта и возобновить переговоры по безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, осведомленные о дипломатических усилиях.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает это предложение и призывает Израиль избегать шагов, которые могут закрыть возможность для дипломатического урегулирования. В то же время Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров – США перебросили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, создавая условия для дальнейшей военной эскалации.

Израильские источники заявили, что Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности и готовится к возможному расширению войны.

Предложенное перемирие должно предусматривать прекращение боевых действий, восстановление движения судов через Ормузский пролив и создание условий для продолжения переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

«Мы сообщили США и Ирану, что предлагаем период охлаждения ситуации», – заявил один из региональных источников.

На данный момент ни Дональд Трамп, ни иранское руководство не согласились на предложение. Обе стороны, по данным Axios, пытаются усилить свои позиции с помощью дальнейших ударов перед возможным прекращением огня.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что посредники работают над предотвращением дальнейшей эскалации, однако заявил, что иранские вооруженные силы продолжат «отвечать силой» на действия США.

Посреднические усилия поддерживают представители Катара, Египта, Пакистана и Омана, которые пытаются добиться временного перемирия и выработать долгосрочную договоренность относительно прохода судов через Ормузский пролив.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что Соединенные Штаты готовятся к возможному расширению войны с Ираном, однако военные возможности страны ограничены из-за нехватки средств противовоздушной обороны, дальнобойных боеприпасов и трудностей с оперативной переброской дополнительных сил.

Также стало известно, что с начала месяца в результате возобновления боевых действий между США и Ираном уже пострадали около 100 американских солдат во время взаимных ударов.

А на днях Трамп заявил, что США в ближайшие дни продолжат и усилят удары по Ирану, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам. По его словам, если Иран не заключит соглашение, то в стране «никого не останется».

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