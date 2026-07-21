Силы ПВО ночью сбили почти все беспилотники, которыми рф атаковала Украину

Российские войска в ночь на 21 июля атаковали Украину 58 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 20 июля враг атаковал 58 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас», барражирующими боеприпасами «Бандероль» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений Курск, Орел – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас», барражирующих боеприпасов «Бандероль» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 8 ударных БпЛА на 7 локациях.

Напомним, оккупационные войска россии в понедельник, 20 июля, нанесли очередной удар по Одессе, атаковав объекты гражданской инфраструктуры. Сообщалось о трех погибших и еще восьми раненых. В городе объявлен День траура по погибшим.

А вечером того же дня россияне нанесли удар по жилому дому и торговому центру в Сумах, в результате чего шесть человек пострадали, среди них есть дети.

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