«Мы готовы к переменам»: Сырский высказался о реформе мобилизации и новых контрактах с ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что поддерживает реформу мобилизации, однако подчеркнул, что ее реализация нуждается прежде всего в законодательных и административных решениях со стороны министерства обороны.

Об этом он написал в статье, опубликованной порталом Militarnyi.

16 июля 2026, 15:41 Трещина в оборонной вертикали: чем грозит противостояние Сырского и Федорова Михаил Федоров и Александр Сырский не нашли между собой общего языка, что привело к кризисной ситуации.

«Сухопутные войска и ТЦК в моей вертикали, и мы готовы к переменам: ходим на все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ГБР, настаиваем на привлечении полиции. Но сама реформа – законодательная и административная работа министерства. Я жду ее так же, как ожидает вся страна», – заверил он.

При этом Сырский подверг критике введение новой системы контрактов для военнослужащих, разработанной и представленной министерством обороны в июне.

«Новые контракты были представлены более месяца назад. На сегодняшний день их подписали около 2000 военнослужащих на миллионную армию. В то же время, я получил большое количество демотивированных солдат и офицеров, которые ожидали одних условий, а получили другие», – заявил главком.

Он также поднял вопрос выплаты денежного довольствия военнослужащим. Главком напомнил о заявлении уже бывшего министра обороны Михаила Федорова касательно направления части средств из фонда зарплат на закупку беспилотников, из-за чего, по словам Сырского, возникли риски с финансированием выплат во втором полугодии.

«Скажу прямо: зарплата солдата – не резерв для перераспределения, а обязательство государства перед людьми, ежедневно рискующими жизнью. Вместе с правительством мы сейчас ищем решение, чтобы каждый военнослужащий получил свое своевременно и в полном объеме. Иного варианта просто не существует», – написал Сырский.

В качестве примера Сырский привел повышение зарплат в системе МВД, которое было проведено по установленной процедуре путем внесения изменений в бюджет через Верховную Раду.

«Вот вам и разница между решением и презентацией. Потому что презентации не должны превращаться в саморепрезентации: за каждым слайдом должны стоять документ, бюджет и процедура. Иначе вместо решения армия получает разочарование», – считает генерал.

Напомним, что новая контрактная система в ВСУ была представлена в июне. Тогдашний глава Минобороны Михаил Федоров сообщал, что для разных типов военных контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки от мобилизации.

15 июля Федоров сообщил о своей отставке. По информации нардепов, перед эти президент Владимир Зеленский на собрании фракции «Слуга народа» заявил, что Федоров покинет должность, поскольку он «провалил реформу ТЦК».

Сам Федоров после увольнения заявил, что для победы в войне необходимы «кардинальные кадровые решения», в частности смена Главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

Сырский при этом отрицает, что у него с Федоровым был конфликт. По словам главкома, он воспринимал их отношения исключительно как рабочие.

Также сообщалось, что 20 июля Генеральный штаб опроверг информацию о возможном увольнении Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

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