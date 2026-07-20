В Польше избили 60-летнего мужчину, заступившегося за мальчика из Украины

В польском городе Познань неизвестные избили 60-летнего мужчину после того, как он вступился за украинского мальчика, которого обижали в трамвае.
Об этом сообщает Rzeczpospolita.
По данным правоохранителей, во время поездки трое мужчин выкрикивали оскорбления в адрес мальчика из Украины. 60-летний пассажир вмешался, после чего агрессия нападавших переключилась на него. Впоследствии, уже на трамвайной остановке, между мужчинами возникла потасовка, во время которой потерпевшего жестоко избили.
На следующий день муж обратился в полицию вместе с супругой. В результате нападения он получил травмы и жаловался на провалы в памяти.
Стражи порядка уже допросили свидетелей, изъяли записи камер видеонаблюдения с остановки для установления личностей нападающих.
Напомним, недавно в польском Плоцке мужчина напал на 15-летнего подростка из Украины и его подругу в автобусе из-за того, что они общались на украинском языке.
Также сообщалось, что в Польше предъявили обвинение мужчине, который оскорблял в автобусе украинских детей.
Согласно опросу, проведенному по заказу «Слово и дело», украинцы больше не считают Польшу «главным адвокатом Украины в Европе». Более трети населения уверены, что Варшава – непредсказуемый и сложный сосед. А вот близким другом страну называют всего 11% опрошенных.
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