В Польше избили 60-летнего мужчину, заступившегося за мальчика из Украины

В польском городе Познань неизвестные избили 60-летнего мужчину после того, как он вступился за украинского мальчика, которого обижали в трамвае.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

10 июля 2026, 10:19 Результаты соцопроса на тему «Украина и Польша: отношение украинцев к войне орденов» Каждый второй украинец одобрил решение Зеленского вернуть Навроцкому Орден Белого Орла по Новой почте. При этом более трети опрошенных ожидают прагматический диалог в дальнейших отношениях Украины и Польши.

По данным правоохранителей, во время поездки трое мужчин выкрикивали оскорбления в адрес мальчика из Украины. 60-летний пассажир вмешался, после чего агрессия нападавших переключилась на него. Впоследствии, уже на трамвайной остановке, между мужчинами возникла потасовка, во время которой потерпевшего жестоко избили.

На следующий день муж обратился в полицию вместе с супругой. В результате нападения он получил травмы и жаловался на провалы в памяти.

Стражи порядка уже допросили свидетелей, изъяли записи камер видеонаблюдения с остановки для установления личностей нападающих.

Напомним, недавно в польском Плоцке мужчина напал на 15-летнего подростка из Украины и его подругу в автобусе из-за того, что они общались на украинском языке.

Также сообщалось, что в Польше предъявили обвинение мужчине, который оскорблял в автобусе украинских детей.

Согласно опросу, проведенному по заказу «Слово и дело», украинцы больше не считают Польшу «главным адвокатом Украины в Европе». Более трети населения уверены, что Варшава – непредсказуемый и сложный сосед. А вот близким другом страну называют всего 11% опрошенных.

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