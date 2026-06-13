За 14 месяцев контракта – полтора года отсрочки: Федоров раскрыл детали новой системы

В рамках новой контрактной системы для разных типов военных контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки от мобилизации. В частности, военные, которые заключат 14-месячный контракт и будут принимать участие в боевых действиях, после завершения службы смогут получить до 1,5 лет отсрочки.

Об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров.

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«Чем дольше служба – тем продолжительнее гарантированная отсрочка. Один из принципов новой контрактной системы – справедливо учитывать уже пройденный путь военного», – говорится в сообщении.

По его словам, после завершения контракта военные гарантированно будут получать отсрочку – ее продолжительность будет зависеть не только от типа контракта, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.

Для разных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, учитывающие боевой опыт и годы службы. Он подчеркнул, что срок отсрочки, гарантированной для всех, составляет полгода, а далее зависит от того, какой именно контракт заключил военный и как долго служил в Вооруженных силах.

Как отмечается, если гражданский подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев и провел 4 месяца на боевых, то ему добавят 12 месяцев отсрочки, а вместе такой срок составляет – полтора года.

При этом для действующих военнослужащих условия будут более выгодными. В частности, если военный находится на службе с 2021 года и заключает соответствующий контракт на 10 месяцев, к базовой отсрочке и бонусу за боевой опыт будут добавляться еще по шесть месяцев за каждый год службы после 2022 года и по одному месяцу за каждый год службы до 2022 года.

«Так, к 1,5 годам добавляются еще два года и один месяц. В результате после завершения контракта военный получит 3 года и 7 месяцев отсрочки», – уточнил Федоров.

Руководитель Минобороны добавил, что для военных, которые дольше всех находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых, до конца года начинается постепенное увольнение со службы.

Как известно, вчера, 12 июня, Министерство обороны официально представило масштабную реформу военной службы, которая предусматривает новую систему контрактов с четко определенными сроками, повышенные выплаты, гарантированные отсрочки и новый механизм возвращения военных из СЗЧ.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал увеличение зарплат тыловых военнослужащих и боевых командиров. Также в Украине пехотинцам предложат новые контракты на 10, 14, 24 месяцев.

А ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала поэтапную реформу ТЦК и повышение зарплат военным.

Также сообщалось, что 11 июня Верховная Рада приняла поправки в государственный бюджет на 2026 год, увеличив финансирование сектора безопасности и обороны на 1,5 трлн грн.

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