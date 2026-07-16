«Люди с дубинкой не нужны»: Федоров заявил о необходимости нового подхода к мобилизации

Экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что вопрос мобилизации невозможно решить без нового общественного договора между государством и гражданами. Украинцам нужны уважение, четкие условия службы и возможности для военных, а не принуждение со стороны государства.

Об этом стало известно во время брифинга Федорова для журналистов.

17 марта 2026, 12:37 Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армии Инфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

По его словам, украинцам нужны уважение, понятные правила службы и возможности для развития в армии, а не принуждение.

«Украинцам не нужен сверху человек с дубиной, который будет пихать их на фронт. Им нужны условия, при которых они сами будут готовы брать на себя ответственность», – отметил Федоров.

Отвечая на вопрос о реформе территориальных центров комплектования, Федоров отметил, что ТЦК в первую очередь подчиняются Сухопутным войскам, которые, в свою очередь, находятся в подчинении главнокомандующего ВСУ. В связи с этим он не отвечал на вопросы и хейт, связанные с вопросами мобилизации.

«Мы не можем решить вопрос мобилизации без нового общественного договора. Почему у Третьего корпуса получилось? Есть доктрина, вертикаль, все разбираются в любом вопросе. Или «Хартия», например, – у них очередь минимум из 2 тысяч иностранцев, которые хотят приехать», — сказал он.

По словам Федорова, в украинской армии есть много людей, которые могут делать больше, если получат больше свободы и возможностей.

«Украинцы остановили фронт. Они сами идут, берут на себя риск, а не потому, что они боятся идти в СОЧ. Им нужны уважение, сроки службы, возможность перевода, социальная поддержка», – подчеркнул он.

Федоров также заявил, что государство должно изменить подход к коммуникации с гражданами относительно службы в армии.

«Вопрос мобилизации невозможно решить без нового общественного договора. Мы продаем ложь, хаос, безответственность, нам надо кардинально изменить наш продукт. Украинцы этого заслужили», – подытожил Федоров.

Напомним, накануне Федоров также заявил о том, что для победы в войне необходимы «кардинальные кадровые решения», в частности смена Главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

Как сообщали СМИ, длительный конфликт между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, стал основной причиной отставки Федорова с должности министра обороны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.