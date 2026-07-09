«История очень плохая»: Зеленский прокомментировал стычку гражданских с ТЦК во Львове

Национальная безопасность
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Президент Зеленский отреагировал на инцидент во Львове, во время которого группа людей напала на военнослужащих ТЦК и СП.
Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на инцидент во Львове, во время которого группа людей напала на военнослужащих территориального центра комплектования и повредила их служебный автомобиль.

Заявление главы государства прозвучало во время общения с журналистами 9 июля.

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Зеленский рассказал, что уже заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по поводу инцидента. Расследованием будет заниматься МВД в рамках действующего законодательства.

«На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так не должно быть», – подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что министерство обороны «должно сделать все, что они обещали», но не уточнил, о чем именно идет речь.

Как известно, 8 июля во Львове на Сихове произошла стычка во время мероприятий по оповещению сотрудниками ТЦК и СП. В разгар конфликта группа лиц перевернула служебный автомобиль военнослужащих ТЦК. Конфликт возник после проверки документов мужчины, который, как выяснилось, находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Его направили на ВВК. В то время другая группа оповещения осталась на месте – и именно с ней произошел конфликт.

Мэр Львова Андрей Садовый, комментируя ситуацию, назвал ее позорной. На инцидент также отреагировал руководитель ОП Кирилл Буданов, а Генштаб анонсировал проверку действий военнослужащих.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, в свою очередь, призвал министерство обороны срочно создать рабочую группу по пересмотру и совершенствованию мобилизационных процедур.

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