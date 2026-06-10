На Волыни во время конфликта избили сотрудника ТЦК и повредили служебный автомобиль

Общество
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В Волынской области группа людей повредила авто ТЦК и нанесла телесные повреждения военному, возбуждено уголовное производство.
Иллюстративное фотоGetty Images

На Волыни группа людей во время конфликта повредила служебный автомобиль и нанесла телесные повреждения одному из представителей местного ТЦК и СП, открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Сколько дел открыли за препятствование работе ВСУ за годы большой войныПравоохранители открыли более 2200 уголовных производств за препятствование деятельности ВСУ. Еще сотни дел касаются распространения информации о перемещении военных. Подробнее – на инфографике.

«9 июня вблизи села Вербка Ковельского района произошел конфликт между группой граждан и военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проведения мероприятий оповещения», – говорится в сообщении.

Установлено, что в ходе инцидента группа лиц повредила служебный автомобиль военнослужащих. В результате нападения один из представителей ТЦК получил телесные повреждения.

Как отмечается, на месте происшествия работали правоохранители. Все лица, причастные к происшествию, были установлены и находятся в Ковельском районном управлении полиции.

В настоящее время продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг).

Напомним, в конце мая в Харьковской области объявили подозрение четырем мужчинам за нападение на военных ТЦК.

Стоит отметить, что в Украине регулярно происходят конфликты между гражданами и военными ТЦК. В частности, 5 мая в Днепре военнообязанный открыл огонь по работникам Территориального центра комплектования и социальной поддержки. А 10 мая в Подольском районе Одесской области мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК.

Также недавно в Офисе военного омбудсмена назвали количество жалоб о нарушении прав за четыре месяца.

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