Психические расстройства и инвалидность: Лубинец заявил о нарушениях в Тернопольском ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец после проверки заявил о нарушениях в Тернопольском ТЦК и СП. Он сообщил, что там удерживают людей с психическими расстройствами и инвалидностью, которые не подлежат мобилизации.

Об этом Дмитрий Лубинец отчитался в своем Телеграм-канале.

«Только что мои представители вернулись с мониторингового визита в Тернопольский районный и городской ТЦК и СП. Это очередная ситуация, которая показывает: реформа мобилизации нужна не завтра и не сегодня – она была нужна еще вчера», – написал он.

Благодаря вмешательству команды омбудсмена было немедленно освобождено 5 человек, которые не подлежали мобилизации.

12 июня 2026, 16:42 Контракты, отсрочки и четкие сроки: Минобороны раскрыло детали реформы военной службы Минобороны представило реформу военной службы, которая предусматривает, в частности, новую систему контрактов и гарантированные отсрочки.

Отмечается, что во время визита к месту, где находились мобилизованные украинцы, на тот момент удерживали около 28 человек. Из них 17 письменно обратились к омбудсмену с жалобами на возможные нарушения их прав.

«То, что мы увидели, возмущает: надзиратель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму», – заявил омбудсмен.

Также он рассказал, что во время личной беседы «тет-а-тет» люди рассказывали о нарушениях при мобилизации, ненадлежащем оформлении документов, а также несоблюдении требований во время прохождения ВЛК.

«Все изложенные факты задокументированы, о них уже сообщено руководству», – подчеркнул уполномоченный ВР.

Среди тех, кого освободили после проверки, мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, два человека с психическими расстройствами (по этическим соображениям диагнозы не разглашаются), а также двое мужчин, которым до достижения 60-летнего возраста осталось около полугода.

Лубинец добавил, что по результатам проверки официально подготовил соответствующее реагирование для устранения выявленных нарушений и недопущения подобных случаев в будущем.

«Моя позиция остается неизменной: ответственность должна быть неотвратимой для всех, независимо от должности или звания», – подытожил он.

Напомним, недавно военная контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили трех руководителей районных ТЦК Тернопольщины на фальсификации показателей мобилизации. В частности, фигуранты внесли в списки новопризванных почти 70 действующих военных.

Также на днях правоохранители установили, что должностные лица ТЦК фиктивно «мобилизовали» более 270 умерших, заключенных и непригодных лиц.

Между тем в Украине готовят новую поэтапную реформу территориальных центров комплектования (ТЦК), изменение системы оплаты военнослужащих и новые контракты для пехоты и штурмовых подразделений. Также военным планируют определить и зафиксировать конкретные сроки службы.

В свою очередь президент Зеленский уточнил, как вырастут зарплаты тыловых военнослужащих и командиров, и заявил, что пехотинцы получат новые контракты на 10, 14, 24 месяца.

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