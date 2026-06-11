Руководителей Тернопольского ТЦК разоблачили на завышении показателей мобилизации

Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили трех руководителей районных ТЦК Тернопольской области на фальсификации показателей мобилизации. В частности, фигуранты внесли в списки новопризванных почти 70 действующих военных.

Об этом сообщают пресс-служба СБУ и Офис Генпрокурора.

17 марта 2026, 12:37 Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армии Инфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

По материалам дела, на протяжении 2025–2026 годов, используя служебный доступ, чиновники ТЦК вносили недостоверные данные в электронный реестр мобилизованных и тем самым искусственно завышали их количество в отчетных материалах.

Для этого фигуранты повторно регистрировали данные ранее призванных граждан и подавали их как новое пополнение рядов Вооруженных Сил Украины.

«В результате таких махинаций должностные лица создавали видимость выполнения мобилизационных планов вместо реального призыва военнообязанных. Задокументировано, что только на одном из этапов совершения преступления злоумышленники фальсифицировали данные более чем на 70 призывников», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время проверяются и другие возможные эпизоды фальсификации.

Фигурантам сообщено о подозрении по чч. 1, 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах).

Продолжается расследование, а должностные лица ТЦК отстранены от исполнения служебных обязанностей. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

2 июня суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Как известно, недавно правоохранители установили, что должностные лица ТЦК фиктивно «мобилизовали» более 270 умерших, заключенных и непригодных лиц.

Напомним, недавно военный омбудсмен назвала процент людей, которых мобилизовали, хотя они имели право на отсрочку.

А в начале мая стало известно, что в Ровно действовала схема незаконного бронирования военнообязанных через фиктивное трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.