Войска рф обстреляли авто с гражданскими на Харьковщине, среди пострадавших – младенец

Российские оккупационные войска в четверг, 9 июля, нанесли удар по гражданскому автомобилю в поселке Золочев Харьковской области. В результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, ранения получил 28-летний мужчина. Кроме того, у 67-летней и 25-летней женщин, а также 5-месячной девочки зафиксировали острую реакцию на стресс.

Синегубов добавил, что всем пострадавшим уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что 9 июля оккупанты атаковали ударными дронами гражданский автомобиль и маршрутное такси с людьми в центре Херсона. Два человека погибли, а восемь пассажиров общественного транспорта получили ранения.

А среду, 8 июля, россия нанесла удар по инфраструктуре Одесской области. В результате атаки есть жертвы и раненые.

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