Войска рф обстреляли авто с гражданскими на Харьковщине, среди пострадавших – младенец

Национальная безопасность
Читати українською
Оккупанты 9 июля нанесли удар по гражданскому автомобилю в поселке Золочев Харьковской области. В результате атаки пострадали четыре человека.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российские оккупационные войска в четверг, 9 июля, нанесли удар по гражданскому автомобилю в поселке Золочев Харьковской области. В результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, ранения получил 28-летний мужчина. Кроме того, у 67-летней и 25-летней женщин, а также 5-месячной девочки зафиксировали острую реакцию на стресс.

Синегубов добавил, что всем пострадавшим уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что 9 июля оккупанты атаковали ударными дронами гражданский автомобиль и маршрутное такси с людьми в центре Херсона. Два человека погибли, а восемь пассажиров общественного транспорта получили ранения.

А среду, 8 июля, россия нанесла удар по инфраструктуре Одесской области. В результате атаки есть жертвы и раненые.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Пострадавшие Дети Харьковская область Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Штаты атаковали мост, связывающий Иран с россией и Китаем – СМИ
Россияне ударили беспилотником по АЗС в Запорожье
Казахстан развернул более полусотни блокпостов на границе с рф, чтобы остановить вывоз бензина
Войска рф обстреляли авто с гражданскими на Харьковщине, среди пострадавших – младенец
Путин отверг призывы к миру и готовит эскалацию в ближайшие месяцы – Reuters
Топливный кризис в рф напрямую влияет на около 50 миллионов россиян – FT
Оккупанты ударили по автомобилю и маршрутке в центре Херсона, есть жертвы и раненые
Одна из стран НАТО выделит дополнительные 50 миллионов долларов на оружие для Украины
Нардеп Тищенко внес за себя 10 миллионов гривен залога – адвокат
Покушение на Ермолаева: суд взял под стражу второго подозреваемого в убийстве Березовской
Больше новостей