Украина в ближайшие дни получит от США ракеты к Patriot – Зеленский

Украина в ближайшее время получит от США новый пакет военной помощи, в который войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами 9 июля.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

По словам главы государства, соответствующих договоренностей удалось достичь в ходе саммита НАТО в Анкаре. Помимо американского пакета помощи Украина также рассчитывает на дополнительные поставки ракет PAC-3 от европейских партнеров.

«В ближайшие дни мы получаем пакет от Соединенных Штатов Америки. А также были отдельные договоренности у меня с европейцами, там пока еще дат нет, но будут дополнительные PAC-3», – сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что Украина и США на уровне лидеров положительно решили вопрос о локализации производства систем Patriot в Украине.

«Теперь очень важно, чтобы наши технические группы, все наши представители разных министерств, представители исполнительной власти, чтобы они сейчас без паузы начали над этим работать, чтобы мы получили лицензии очень быстро, как можно скорее и начали производство в Украине», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон готов предоставить Украине право на производство ракет для Patriot.

Впрочем, как пишут СМИ, реализовать такой проект быстро вряд ли удастся. Этому мешают сложные технологии, проблемы с поставками комплектующих и постоянная угроза российских ударов.

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