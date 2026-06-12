Свириденко анонсировала поэтапную реформу ТЦК, повышение зарплат и новые сроки службы

В Украине готовят новую поэтапную реформу территориальных центров комплектования (ТЦК), изменение системы оплаты военнослужащих и новые контракты для пехоты и штурмовых подразделений. Также военным планируют определить и зафиксировать конкретные сроки службы.

Об этом 12 июня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в первую очередь правительство работает над обновлением системы денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины. Следующим этапом станет введение новых контрактных условий для пехотных и штурмовых подразделений, после чего планируется пересмотр сроков службы.

4 марта 2026, 18:32 Сколько человек мобилизуют и рекрутируют в украинское войско Как менялись темпы мобилизации в Украине за годы вторжения, а также сколько в армии контрактников по отношению к мобилизованным – на инфографике.

В частности, премьер прокомментировала сравнение украинской системы комплектования с европейскими странами, отметив, что там таких механизмов нет из-за отсутствия войны.

«Мы действительно работаем над реформой ТЦК. Вы сказали (обращение к нардепу Гончаренко), что ни одна европейская страна не знает, что такое бусификация и ТЦК. К счастью для них, они не знают, что такое война. Реформе ТЦК, этой сложной реформе, будет предшествовать реформа оплаты труда. Это то, над чем сейчас работает министр обороны», – заявила Свириденко.

Также, по ее словам, далее будут изменения сроков службы и новые контракты для пехоты и штурмовиков.

«После изменения сроков службы, соответственно, будет переход к реформе ТЦК – сложнейшей реформе и самому сложному вопросу, которые есть сегодня в украинском обществе. В ближайшие недели, как я уже обещала, первым этапом мы сможем с вами поделиться результатами. И уже перейти дальше к следующим шагам», – добавила глава правительства.

Как известно, правительство планирует постепенно внедрять изменения и презентовать промежуточные результаты уже на ранних этапах реформы.

Напомним, в Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации и службы в ВСУ, которая предусматривает введение контрактов с фиксированными сроками, новую систему боевых выплат и трансформацию территориальных центров комплектования.

К тому же, Верховная Рада приняла поправки в государственный бюджет на 2026 год, увеличив финансирование сектора безопасности и обороны на 1,5 трлн грн.

Также правительство направило из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого мы писали, что в ВСУ утвердили новую Концепцию развития ракетных войск и артиллерии.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ о введении обязательной ротации военнослужащих на передовых позициях, который ограничивает их пребывание на передовой двумя месяцами.

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