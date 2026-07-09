ВАКС вынес приговор по делу экс-судьи Киевского апелляционного админсуда

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего судью Киевского апелляционного административного суда в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

По данным «Слово и дело», речь идет об Игоре Петрике. Бывшему судье назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

Также его на три года лишили права занимать должности в органах государственной власти и постановили конфисковать все принадлежащее ему имущество.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый и в дальнейшем будет находиться под стражей. При этом Петрик может обжаловать приговор в апелляционном порядке в сроки, предусмотренные законодательством.

Напомним, НАБУ и САП задержали экс-судью Петрика на получении 5000 долларов взятки. По версии обвинения, в декабря 2016 года экс-судья Петрик получил 5000 долларов за принятие нужного решения по делу коллегией, в которую он входил. Речь шла об оставлении меры обеспечения в виде приостановления процесса аннулирования лицензии частного предприятия на утилизацию опасных отходов. Деньги обвиняемый якобы прятал под судейской мантией, в специально вшитом для этого внутреннем кармане.

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