Россияне ударили беспилотником по АЗС в Запорожье

Российская армия в четверг, 9 июля, нанесла удар беспилотником по автозаправочной станции в городе Запорожье. В результате обстрела погиб человек, есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

Он рассказал, что на АЗС после атаки начался пожар – сгорели автомобили и сам комплекс. Известно о трех раненых, им уже оказывают всю необходимую помощь.

Федоров также опубликовал видео последствий российской атаки на АЗС.

Напомним, что россия в последнее время активизировала удары по АЗС разных областях Украины. В частности, под прицел россиян попали заправки на Сумщине, Запорожье, Днепропетровщине и Харьковщине. А в Киеве после удара по АЗС в озеро попало 350 тонн нефтепродуктов.

В связи с атаками в одной из общин Сумщины развернули сеть мобильных АЗС. Также сообщалось, что Кабмин утвердил меры по повышению безопасности работы АЗС на фоне ударов рф.

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