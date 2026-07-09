Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у Варшавы есть достоверные данные о подготовке россией новых провокаций.

Заявление политика приводит портал RMF24.

21 мая 2026, 17:13 Будет ли россия воевать с Европой – аргументы «за» и «против» Для нападения россии на НАТО есть достаточно весомых аргументов, но существует много причин, по которым оно не произойдет.

«Сегодня вы должны нам доверять, не только вы, другие страны тоже, что у нас есть достоверная информация о том, что россияне снова что-то планируют, и цель этих предупреждений – отговорить их от подобных провокаций, и я надеюсь, что так и произойдет», – сказал Сикорский во время совместной пресс-конференции с главой МИД Франции.

Он подчеркнул, что россия уже длительное время ведет против Польши и Франции не только гибридную, но и фактическую войну. Министр упомянул кибератаки, попытки влияния на политические процессы, использование «теневого флота» для сбора информации и диверсии.

Глава польской дипломатии также добавил, что перед полномасштабным вторжением в Украину россия готовила провокации «под чужим флагом», однако тогда предупреждения американской разведки помогли сорвать эти планы.

Напомним, ранее СМИ писали, что Кремль может попытаться проверить сплочённость НАТО на фоне растущего давления со стороны Украины. В частности, путин может готовить «провокацию» в странах Балтии или Польше в ближайшее время.

А США, по данным СМИ, прямо предупредили Польшу, что россия готовит вооружённую провокацию в ближайшие месяцы.

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