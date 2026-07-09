Оккупанты ударили по автомобилю и маршрутке в центре Херсона, есть жертвы и раненые

Российские оккупационные войска в четверг, 9 июля, ударили беспилотниками по гражданскому автомобилю и маршрутке с пассажирами в центре Херсона. В результате обстрелов два человека погибли, а восемь пассажиров общественного транспорта получили ранения.

Об этом сообщают начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько и Херсонская ОВА.

8 июля 2026, 17:44 А вот теперь – война. Колонка Леонида Швеца Россия активизировала единственный оставшийся козырь – баллистику, Украина – усилила дальнобойные удары по целям в рф.

«Враг с беспилотника атаковал авто в Днепровском районе, которое после удара загорелось. Оборвалось сразу две жизни», – заявил сегодня утром руководитель ГВА.

По данным местных властей, около 10:20 россияне атаковали с беспилотника центр Херсона. Под удар попал 55-летний мужчина, который шел по улице.

«Он получил осколочные ранения ноги, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Бригада «скорой» доставила пострадавшего в больницу в состоянии средней тяжести», – говорится в сообщении ОВА.

При этом уже сегодня днем оккупационные войска ударили с беспилотника по маршрутке с людьми в центре Херсона, пассажиры получили ранения.

«Очередное военное преступление российских оккупантов в самом центре Херсона. Около 13:40 враг коварно дроном атаковал маршрутку с пассажирами. Сейчас известно о 8 раненых», – сообщил Шанько.

Как отмечается, у всех раненых взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, осколочные ранения, они находятся под наблюдением медиков.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки погибших нет, а на данный момент устанавливается точное количество пострадавших.

Как известно, 29 июня российская оккупационная армия атаковала беспилотником маршрутку в жилом районе Запорожья. Жертвами обстрела стали три человека, еще 8 гражданских пострадали.

А 1 июля утром россияне атакували ударными дронами маршрутное такси с людьми в центре Херсона – два человека погибли, много раненых.

Напомним, в ночь на четверг, 9 июля, российские войска совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив две баллистические ракеты, а также 94 ударных беспилотника различных типов.

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