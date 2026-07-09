Нардеп Тищенко внес за себя 10 миллионов гривен залога – адвокат

Политика
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Нардеп Николай Тищенко уплатил определенный залог в размере 10 миллионов гривен. Деньги внес личные и третьего лица.
Алексей Арунян, Ґрати

Народный депутат от группы «Восстановление Украины» Николай Тищенко внес за себя 10 миллионов гривен залога по делу о вымогательстве взятки.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на украинские медиа.

По информации адвоката Тищенко, внесенные 10 миллионов – это деньги непосредственно нардепа, а также третьего лица, имя которого не уточняется. Кроме этого, он отметил, что сторона защиты еще не решила, будет ли подавать апелляцию.

Больше 30 действующих народных депутатов имеют минимум одно подозрениеБольше 30 действующих нардепов получили минимум одно подозрение. Трое депутатов находятся в розыске, пятеро сидят в СИЗО или под домашним арестом.

Тем временем в ЦПК также информируют, что решение по подаче апелляции на меру пресечения ВАКС защита еще не приняла. Адвокат объяснил, что они только накануне во второй половине дня получили полный текст постановления суду.

Как известно, политика подозревают в вымогательстве миллиона долларов за «решение вопросов» с колл-центрами. 3 июля ВАКС назначил нардепу Тищенко 10 млн гривен залога, хотя прокуратура просила о СИЗО.

По версии правооохранителей, в августе 2023 года парламентарий обратился к лицу, которое считается одним из организаторов сети колл-центров, с требованием передать 1 млн долларов США. За эти деньги Тищенко обещал не вмешиваться в деятельность колл-центров и способствовать вытеснению их конкурентов. В то же время получить оговоренные средства депутат не успел.

Кроме того, следствие установило, что депутат легализовал 12,6 млн грн, оформив фиктивный договор дарения со своей бывшей женой. В САП отмечают, что у женщины не было законных доходов для осуществления такого подарка, а фактической передачи средств не было. Несмотря на это, информацию о получении этих денег народный депутат внес в ежегодную декларацию.

Стоит отметить, что Тищенко также подозревают в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи – ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения Kraken. Недавно нардепу продлили меру пресечения по этому делу.

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