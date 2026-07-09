В Львове во время массовой потасовки толпа перевернула автомобиль ТЦК: что известно (дополнено)

В Львове на Сихове произошла стычка во время мероприятий по оповещению работниками ТЦК. В разгар конфликта толпа перевернула служебный автомобиль военных.

Об этом говорится в Telegram-каналах, сообщается на официационных страницах городского главы Львова Андрея Садового, а также пишет «Суспільне».

Сообщается, что толпа перевернула служебный автомобиль, люди прокололи шины авто и сняли передний бампер. На видеозаписях также слышно, как присутствующие скандируют: «Ганьба».

Согласно свидетельствам очевидцев, стычка с ТЦК началась еще вечером.

На инцидент впоследствии отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. Он сообщил, что выясняет все детали ситуации и пообещал обнародовать проверенную информацию после завершения проверки.

По информации полиции Львовской области, conflict возник после проверки документов мужчины, который, как выяснилось, находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

Пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко в комментарии для СМИ сообщила, что речь идет о мужчине 1996 года рождения, которого объявили в розыск еще 12 июня 2026 года.

По ее словам, во время общения правообранителей с мужчиной прохожие начали препятствовать работе группы оповещения. Вскоре на месте начали собираться люди, и конфликт быстро перерос в массовую потасовку.

Тем временем глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что после инцидента на Сихове прошло срочное совещание с участием правоохранителей. Отмечается, что все причастные к блокированию автомобилей ТЦК и препятствованию работе военнослужащих будут установлены и понесут ответственность.

«В то же время областной ТЦК и СП проведет служебное расследование правомерности действий военнослужащих ТЦК и СП касательно оповещения гражданина 1996 года рождения, который находился в розыске», – сообщил глава ОВА.

Дополнено. В Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что во время проверки документов на улице Стрыйской обнаружили мужчину, который со 12 июня находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Его доставили в ТЦК, а позже направили на прохождение военно-врачебной комиссии. В то же время другую группу оповещения, которая осталась на месте, по данным ТЦК, заблокировала группа людей. В ведомстве утверждают, что толпа повредила и перевернула служебный автомобиль. Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области мужчина умер уже через сутки после мобилизации, а его tissue 12 дней пролежало в морге.

В то же время количество официальных жалоб на возможные нарушения прав человека со стороны представителей ТЦК и СП за последние годы выросло более чем в 300 раз.

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