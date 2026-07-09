В Вишневом взорвался склад боеприпасов Укроборонпрома, будут увольнения – президент

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Вишневом под Киевом оккупанты ударили по складу с боеприпасами, который принадлежал одному из предприятий Укроборонпрома.
Заявление прозвучало в ходе общения с журналистами 9 июля.
Глава государства назвал ситуацию «абсолютно ужасной» и выразил соболезнования семьям погибших.
Вместе с тем, он отметил, что только словами поддержки ничего не исправить, поэтому правоохранительные органы уже занимаются установлением всех обстоятельств трагедии.
«Есть уголовное дело. Люди, виновные, будут привлечены к уголовной ответственности, и, безусловно, будут увольнения в Укроборонпроме, потому что склад был одного из предприятий Укроборонпрома», – сказал Зеленский.
Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив, в том числе, 68 ракет различных типов. Под массированной атакой противника оказались Киев и область.
В Вишневом после российской атаки началась повторная детонация прямо в жилом районе, местные власти временно эвакуировали более 600 человек. В целом же результате российской атаки на Киевщину погибли 10 человек, еще 26 человек получили ранения.
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