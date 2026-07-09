«Кто завтра защитит вас?»: Буданов отреагировал на инцидент с ТЦК во Львове

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на нападение на военных территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львове, которое произошло вечером 8 июля. Он призвал правоохранителей отреагировать на событие справедливо.

Об этом Кирилл Буданов написал в официальном Телеграм-канале.

«Если вы сегодня зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас», – написал Буданов и добавил, что ждет «справедливой реакции» от правоохранительных органов.

Тем временем в Минобороны Украины заявили, что нападение на военнослужащих во Львове является недопустимым, как и любые другие нападения на представителей Сил обороны.

«Позиция Минобороны последовательна – перед законом равны все. Ответственность должна наступать в любом из случаев насилия и агрессии», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны считают, что от подобных ситуаций получает выгоду только наш враг. А «язык ненависти» к собственной армии приведет лишь к непоправимым изменениям. Также военнообязанным в очередной раз напомнили, что мобилизация – это необходимая составляющая защиты Украины. В то же время признали, что методы требуют совершенствования и этот процесс продолжается.

«Ожидаем от правоохранительных органов надлежащей оценки ситуации во Львове. Правонарушители должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности», – добавили в ведомстве.

Как известно, 8 июля во Львове на Сихове произошла стычка во время мероприятий по оповещению сотрудниками ТЦК. В разгар конфликта толпа перевернула служебный автомобиль военных. Конфликт возник после проверки документов мужчины, который, как выяснилось, находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Его направили на ВВК. В то время другая группа оповещения осталась на месте – и именно с ней произошел конфликт.

На ситуацию отреагировал и мэр Львова Андрей Садовой, назвав ее позорной.

«Мы можем дискутировать о работе государственных институций. Но препятствовать военным выполнять служебные обязанности, уничтожать имущество или брать закон в свои руки недопустимо», – написал он.

Ранее мы сообщали, что в Каменском Днепропетровской области во время проведения мобилизационных мероприятий произошел взрыв гранаты, в результате которого ранения получили три человека.

Также в июне мужчина с ножом напал на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки Харькова во время проведения мероприятий по оповещению. В результате инцидента один военный погиб, еще один получил ранения.

Тем временем в Минобороны анонсировали перераспределение функций и массовые проверки всех ТЦК.

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