Зеленский анонсировал встречу во Франции по антибаллистическому проекту FREYA

Национальная безопасность
Читати українською
Президент Зеленский сообщил, что уже в ближайшие дни во Франции состоится первая международная встреча, посвященная проекту FREYA.
Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже в ближайшие дни во Франции состоится первая международная встреча, посвященная украинскому антибаллистическому проекту FREYA.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами 9 июля.

Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистикиПроект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

По словам президента, Киев планирует представить партнерам концепцию новой системы противовоздушной обороны и вовлечь европейские страны в ее совместную разработку и производство.

«Этот проект — это наша антибаллистическая система, которая должна быть аналогом по сбиванию баллистических целей, аналогом Patriot, но более, как бы так сказать, массового производства и более дешевой системой», – сказал Зеленский.

По словам президента, в случае поддержки партнеров проект FREYA может перейти к практической реализации в ближайшее время. Зеленский считает, что новая система поможет Украине собственными силами усилить защиту неба от баллистических угроз, а в перспективе ее технологии смогут использовать и европейские союзники.

Напомним, в начале июня стало известно, что компания Fire Point провела испытания противобаллистической ракеты для комплекса ПВО FREYA.

Кроме того, по словам министра обороны Михаила Федорова, Украина испытывает лазерную ПВО, которая уже показала первые результаты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский ОПК Производство ПВО Война в Украине Баллистическая ракета Антибаллистика
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Вишневом взорвался склад боеприпасов Укроборонпрома, будут увольнения – президент
ВАКС вынес приговор по делу экс-судьи Киевского апелляционного админсуда
Зеленский анонсировал встречу во Франции по антибаллистическому проекту FREYA
Украина в ближайшие дни получит от США ракеты к Patriot – Зеленский
«Есть достоверная информация»: глава МИД Польши предупредил о возможных провокациях со стороны рф
Саратовский НПЗ прекратил работу после удара украинских дронов – Reuters
Штаты атаковали мост, связывающий Иран с россией и Китаем – СМИ
Россияне ударили беспилотником по АЗС в Запорожье
Казахстан развернул более полусотни блокпостов на границе с рф, чтобы остановить вывоз бензина
Войска рф обстреляли авто с гражданскими на Харьковщине, среди пострадавших – младенец
Больше новостей