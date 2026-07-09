Зеленский анонсировал встречу во Франции по антибаллистическому проекту FREYA

Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже в ближайшие дни во Франции состоится первая международная встреча, посвященная украинскому антибаллистическому проекту FREYA.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами 9 июля.

4 июня 2026, 16:45 Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистики Проект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

По словам президента, Киев планирует представить партнерам концепцию новой системы противовоздушной обороны и вовлечь европейские страны в ее совместную разработку и производство.

«Этот проект — это наша антибаллистическая система, которая должна быть аналогом по сбиванию баллистических целей, аналогом Patriot, но более, как бы так сказать, массового производства и более дешевой системой», – сказал Зеленский.

По словам президента, в случае поддержки партнеров проект FREYA может перейти к практической реализации в ближайшее время. Зеленский считает, что новая система поможет Украине собственными силами усилить защиту неба от баллистических угроз, а в перспективе ее технологии смогут использовать и европейские союзники.

Напомним, в начале июня стало известно, что компания Fire Point провела испытания противобаллистической ракеты для комплекса ПВО FREYA.

Кроме того, по словам министра обороны Михаила Федорова, Украина испытывает лазерную ПВО, которая уже показала первые результаты.

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