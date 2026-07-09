Конфликт с ТЦК во Львове: Лубинец призвал Минобороны усовершенствовать процесс мобилизации

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после конфликта гражданских с представителями ТЦК и СП во Львове призвал министерство обороны срочно создать рабочую группу по пересмотру и совершенствованию мобилизационных процедур.

Заявление Лубинца было опубликовано в Facebook.

6 февраля 2026, 14:19 Сколько дел открыли за препятствование работе ВСУ за годы большой войны Правоохранители открыли более 2200 уголовных производств за препятствование деятельности ВСУ. Еще сотни дел касаются распространения информации о перемещении военных. Подробнее – на инфографике.

Омбудсман подчеркнул, что решительно осуждает любые нападения на военнослужащих.

«Препятствование их законной деятельности, насилие и повреждение служебного имущества содержат признаки уголовного преступления. Это не способ защитить свои права и не форма протеста. Это нарушение закона, которое должно получить надлежащую правовую оценку», – написал Лубинец.

В то же время омбудсман заявил, что конфликт нельзя рассматривать отдельно от многочисленных жалоб граждан по поводу возможных нарушений прав во время мобилизации. По его мнению, отсутствие своевременной правовой оценки таких случаев приводит к росту недоверия и радикализации общества.

Лубинец обратился в Минобороны с призывом создать рабочую группу, которая комплексно пересмотрит и усовершенствует процесс мобилизации. Он добавил, что закон должен быть одинаковым для всех, независимо от того, нарушил ли его гражданский или представитель государства.

«Сильная армия и верховенство права – не противоположности. Это две опоры, на которых держится Украина. Мы все равно должны защищать наших военных, права человека и закон. И именно сейчас государство должно продемонстрировать, что способно не только требовать соблюдения закона, но и само неукоснительно его выполнять», – подытожил омбудсман.

Как известно, 8 июля во Львове на Сихове произошла стычка во время мероприятий по оповещению сотрудниками ТЦК и СП. В разгар конфликта группа лиц перевернула служебный автомобиль военнослужащих ТЦК. Конфликт возник после проверки документов мужчины, который, как выяснилось, находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Его направили на ВВК. В то время другая группа оповещения осталась на месте – и именно с ней произошел конфликт.

Мэр Львова Андрей Садовый, комментируя ситуацию, назвал ее позорной. На инцидент также отреагировал руководитель ОП Кирилл Буданов, а Генштаб анонсировал проверку действий военнослужащих.

Ранее Лубинец говорил, что количество жалоб на действия ТЦК увеличилось более чем в 300 раз с 2022 года. А в Минобороны анонсировали перераспределение функций и массовые проверки всех ТЦК.

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