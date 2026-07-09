Саратовский НПЗ прекратил работу после удара украинских дронов – Reuters

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Саратовский НПЗ в россии остановил переработку топлива после атаки украинских беспилотников, которая произошла 8 июля.
Фото: росСМИ

Саратовский нефтеперерабатывающий завод в россии остановил переработку топлива после атаки украинских беспилотников, которая произошла 8 июля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризисНа территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

По информации журналистов, удар пришелся по установке первичной переработки нефти CDU-6 мощностью 20 тысяч тонн в сутки. Именно она является единственной установкой такого типа на предприятии, поэтому ее повреждение привело к полной остановке работы НПЗ.

После атаки топливо с Саратовского завода перестали выставлять на торги Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Как отмечает Reuters, в 2024 году Саратовский НПЗ переработал 5,8 млн тонн нефти, что составило около 2,2% всей нефтепереработки россии.

Напомним, по состоянию на начало июля 2026 года украинские Силы обороны вывели из строя 42,74% проектных мощностей российской нефтепереработки. Только за последний месяц были успешно атакованы восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, сообщил Генштаб ВСУ.

По данным СМИ, топливный кризис в россии, спровоцированный ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, уже напрямую затрагивает около 50 млн человек, или 35% населения страны.

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Нефть Война в Украине НПЗ Удары по рф Саратов
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