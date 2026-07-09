Саратовский НПЗ прекратил работу после удара украинских дронов – Reuters

Саратовский нефтеперерабатывающий завод в россии остановил переработку топлива после атаки украинских беспилотников, которая произошла 8 июля.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.
По информации журналистов, удар пришелся по установке первичной переработки нефти CDU-6 мощностью 20 тысяч тонн в сутки. Именно она является единственной установкой такого типа на предприятии, поэтому ее повреждение привело к полной остановке работы НПЗ.
После атаки топливо с Саратовского завода перестали выставлять на торги Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Как отмечает Reuters, в 2024 году Саратовский НПЗ переработал 5,8 млн тонн нефти, что составило около 2,2% всей нефтепереработки россии.
Напомним, по состоянию на начало июля 2026 года украинские Силы обороны вывели из строя 42,74% проектных мощностей российской нефтепереработки. Только за последний месяц были успешно атакованы восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, сообщил Генштаб ВСУ.
По данным СМИ, топливный кризис в россии, спровоцированный ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, уже напрямую затрагивает около 50 млн человек, или 35% населения страны.
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