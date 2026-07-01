Количество жалоб на действия ТЦК увеличилось более чем в 300 раз с 2022 года – Лубинец

Количество обращений по поводу возможных нарушений прав человека со стороны территориальных центров комплектования и соцподдержки за последние годы увеличилось более чем в 300 раз.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, его цитирует Суспільне.

17 марта 2026, 12:37 Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армии Инфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

По словам омбудсмана, если в 2022 году в его офис поступило только 18 таких обращений, то в 2025 году их количество увеличилось более чем в 300 раз.

Больше всего сообщений о возможных нарушениях прав граждан поступает из Одесской, Львовской и Тернопольской областей, тогда как меньше всего – из Хмельницкой и Кировоградской.

«По состоянию на сегодняшний день, я вижу, что ситуация меняется, по крайней мере. Мы увидели в 2026 году кардинально новый, положительный фидбек от правоохранительных органов. На основании наших документов открылись по состоянию на сегодняшний день десятки уголовных производств. Максимально оперативно действуют сотрудники ДБР, военная служба правопорядка, специализированная военная прокуратура. Есть по отдельным материалам открытые уголовные производства СБУ, национальной полиции», – рассказал Лубинец.

В качестве примера он привел ситуацию в Закарпатской области, где во время проверки было установлено, что 28 человек содержались работниками ТЦК без законных оснований. По его словам, у задержанных изъяли мобильные телефоны и личные вещи, а один из мужчин находился там 50 дней. После вмешательства правоохранителей были открыты уголовные производства, а троих сотрудников Закарпатского ТЦК уже заключили под стражу.

Подобные нарушения, по словам Лубинца, также зафиксировали в Николаеве, где после вмешательства правоохранителей было открыто несколько уголовных производств.

Напомним, недавно в Минобороны анонсировали перераспределение функций и массовые проверки всех ТЦК. При этом сроков проведения проверок и внедрения изменения там не раскрыли.

Стоит также отметить, что ранее военный омбудсмен назвала процент людей, которых мобилизовали, хотя они имели право на отсрочку.

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