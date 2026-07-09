Конфликт с ТЦК во Львове: Генштаб анонсировал проверку действий военнослужащих

После нападения на сотрудников ТЦК и СП во Львове, которое произошло вечером 8 июля, будет проведена служебная проверка действий военнослужащих, а нарушители будут привлечены к ответственности.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

6 февраля 2026, 14:19 Сколько дел открыли за препятствование работе ВСУ за годы большой войны Правоохранители открыли более 2200 уголовных производств за препятствование деятельности ВСУ. Еще сотни дел касаются распространения информации о перемещении военных. Подробнее – на инфографике.

«События, произошедшие во Львове, имеют признаки воспрепятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в условиях правового режима военного положения. Призываем правоохранительные органы обеспечить всестороннее, объективное и беспристрастное расследование этого случая», – заявили в Генштабе.

Отмечается, что в настоящее время проводится служебная проверка правомерности действий военнослужащих ТЦК. В случае установления нарушения виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.

«Никакие споры относительно законности действий должностных лиц или военнослужащих не могут быть оправданием применения насилия», – подчеркнули в военном командовании, добавив, что правовую оценку каждому конкретному случаю должны давать исключительно уполномоченные государственные органы.

В то же время, о служебной проверке заявили и в Сыховском районном ТЦК – после нее обещают дать оценку действиям военнослужащих, гражданских лиц и полиции, находившейся на месте инцидента. Двое военнослужащих, по словам представителей ТЦК, подверглись «физическому насилию», их доставили в травмпункт.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к блокированию и опрокидыванию служебного автомобиля, а также повреждению имущества и нанесению телесных повреждений военным.

Как известно, 8 июля во Львове на Сихове произошла стычка во время мероприятий по оповещению сотрудниками ТЦК. В разгар конфликта толпа перевернула служебный автомобиль военных. Конфликт возник после проверки документов мужчины, который, как выяснилось, находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Его направили на ВВК. В то время другая группа оповещения осталась на месте – и именно с ней произошел конфликт.

Напомним, на ситуацию отреагировал и мэр Львова Андрей Садовый, назвав ее позорной. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов также призвал правоохранителей отреагировать на событие справедливо.

Кроме этого, ранее в Минобороны анонсировали перераспределение функций и массовые проверки всех ТЦК.

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