Штаты атаковали мост, связывающий Иран с россией и Китаем – СМИ

Американские военные нанесли удар по железнодорожному мосту Огтай-Хан в северной части Ирана. Объект является частью транспортного коридора, который связывает страну с россией и Китаем.

Об атаке сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на иранское агентство Fars.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По информации СМИ, США ударили по мосту крылатой ракетой. После обстрела Иран временно приостановил пассажирское железнодорожное сообщение между Тегераном и городом Мешхед.

К месту удара направили ремонтные бригады, а пассажиров, которые не смогли продолжить поездку на поезде, перевозят автомобильным транспортом.

Напомним, накануне Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по Ирану в ответ на атаки на три торговых судна в территориальных водах Омана вблизи Ормузского пролива. Также Вашингтон отозвал лицензию, которая позволяла Тегерану продавать нефть.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что договоренность о прекращении огня с Ираном больше не действует. Цены на нефть отреагировали ростом.

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