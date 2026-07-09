Штаты атаковали мост, связывающий Иран с россией и Китаем – СМИ

Американские военные нанесли удар по железнодорожному мосту Огтай-Хан в северной части Ирана. Объект является частью транспортного коридора, который связывает страну с россией и Китаем.
Об атаке сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на иранское агентство Fars.
По информации СМИ, США ударили по мосту крылатой ракетой. После обстрела Иран временно приостановил пассажирское железнодорожное сообщение между Тегераном и городом Мешхед.
К месту удара направили ремонтные бригады, а пассажиров, которые не смогли продолжить поездку на поезде, перевозят автомобильным транспортом.
Напомним, накануне Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по Ирану в ответ на атаки на три торговых судна в территориальных водах Омана вблизи Ормузского пролива. Также Вашингтон отозвал лицензию, которая позволяла Тегерану продавать нефть.
Президент США Дональд Трамп уже заявил, что договоренность о прекращении огня с Ираном больше не действует. Цены на нефть отреагировали ростом.
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